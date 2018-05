Steaming Satellites | 22.05. | Arena

Punkt 21:30 Uhr gingen die Bühnenlichter an und die Salzburger Band betrat in bester Spiellaune die Bühne. Seit Wochen war das Konzert ausverkauft - ein Zusatzkonzert im November ist übrigens bereits angekündigt - dementsprechend aufgeheizt war die Stimmung im Publikum. 90 Minuten dauerte das Spektakel, bei dem ein Hit den nächsten jagte, wobei Honey und How Dare You die Highlights der Highlights waren. Auch die Songs des aktuellen Albums Back From Space fügten sich perfekt in das Set ein. Wir freuen uns auf das nächste Mal!