World Bodypainting Festival 2018

Diese Bilderserie gibt einen kleinen Einblick in die zahlreichen Veranstaltungen und Wettbewerbe des diesjährigen World Bodypainting Festivals. Zu sehen ist das mit dem Installation-Art Award 2018 ausgezeichnete lebende Kunstwerk “SCARLED FIELD - Threads of memories spin between consciousness and dreams” vom Art Colour Ballet unter der Leitung von Agnieszka Glińska (Aufnahme 1 und 2). Des Weiteren folgen Arbeiten diverser Künstler, die an den Awards teilgenommen haben:

Jelena Pidjasa (Special Award: SFX Make-up) (Bild 4)

Kristina Komarowa (Special Award: SFX Make-up) (Bild 5)

Mickael Schmitt (Special Award: SFX Make-up) (Bild 6)

Jonathan Pavan (Special Award: SFX Make-up) (Bild 7)

Olga Leviskaya (Special Award: Purple Brush) (Bild 8)

Vic Lai (Amateur Award: Open Category) (Bild 9)

Helen Miles (Amateur Award: Open Category) (Bild 10)

Wing Sum Diana Chan (World Award: Brush Sponge) (Bild 11)

Oscar Flores Aguilar (World Award: Brush Sponge) (Bild 12)

Marga Camacho (World Award: Brush Sponge) (Bild 13 und 18)

Mumi Gold (Amateur Award: Brush & Sponge) (Bild 21)

Kati Förster (Amateur Award: Brush & Sponge) (Bild 22)

"Princess Kundalini" von Matteo Arfanotti and Nick Wolfe (Winner of Bodypainting Team Competition) (Bild 27)

Zudem fand ein "Make-up battle" statt, bei dem live auf der Bühne in vorgegebener Zeit geschminkt wurde, was das Zeug hält. Eines der Ergebnisse ist in Bild 20 zu bewundern.

Als eines der musikalischen Highlights trat die Band MIA auf, deren Gitarrist sich passend zum Festival "kleidete".