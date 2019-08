World Bodypainting Festival 2019

Auch 2019 gab es für die besten Bodypainting Künstler im Juli nur eines : Ab nach Klagenfurt zum World Bodypainting Festival. Für manche nur eine kurze Reise mit dem Auto, für andere eine lange Flugreise, die aber selbst Künstler aus Asien nicht davon abhielt dabei zu sein. Allen gemeinsam war aber, dass sie einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen wollten. Möglichkeiten dafür fanden sich einige. Neben dem Amateur-Award (offene Kategorie, Brush/Sponge) und Special Awards (Purple Brush, Make-up, Special Effects Make-up, Creative Make-up) gab es ebenso die Aussicht auf die World Awards in den Kategorien Brush/Sponge, Airbrush, Facepainting, Special Effects und Installation Art. Das Tagesthema war dabei an den ersten zwei Tagen "Galactic Zoo" und am dritten Tag "Clear Mind - Clean Planet".

Diese Bildstrecke soll einen Eindruck von den Kunstwerken die am Gelände und am Laufsteg zu sehen waren geben.





Links zu den Bilderstrecken der Konzerte die am diesjährigen Festival zusätzlich für Unterhaltung sorgten, gibt es unten in der Linksammlung.

Künstler Credits:

Aufnahme: Künstler/in, Herkunftsland