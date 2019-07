Conchita&Band am WBF 2019

Auch am zweiten Tag des diesjährigen Bodypainting Festivals strömten unzählige Besucher auf das Gelände des Goetheparks in Klagenfurt. Regen strömte zeitweise ebenfalls auf das Areal und zwang viele Künstler zur Flexibilität. Ungetrübt fing es jedoch mit dem Drum-and-Brass-Rap der in der Linzer Gegend beheimateten Musiker von KGW3 an. Die laut Eigendefinition aus einer Gang von bis zu 20 Musikern bestehende Gruppe, wärmte das Publikum erfolgreich auf. Unterstützt wurden die fünf Jungs der Kerntruppe von der Musikerin Jana Hehenberger.

Sehr dynamisch ging es mit Stamping Feet weiter und das gleich zweimal. Nach nur wenigen Songs musste ihr Auftritt nämlich abgebrochen werden, da in einem Turm hinter der Bühne ein Blitz einschlug. Lead Singer Basti Reznicek (OT: "Nach der achten Klasse entlassen, weil es keinen Sinn mehr hatte...") verabschiedete sich vor der Zwangspause, aber noch persönlich mit Handschlag bei all den Fans, die im strömenden Regen vor der Bühne ausgeharrten. Bei ihren zweiten Versuch an diesem Tag drehten Stamping Feet zunächst nochmals kräftig auf, bevor es besinnlich wurde. Die Berliner Sängerin Josie Wieczorek übernahm die Rolle als Lead-Singer und performte ein Cover von " Independent Love Song" der britischen Gruppe Scarlets. Zum Ende gab es dann noch eine kleine Feuershow des Drummers, jedoch nicht mit normaler Pyrotechnik. Maximal martialisch vom Effekt, als auch vom Sound, nämlich mit einer Flex an Metall. Nachdem noch ein junger Fan das Schlagzeug der Band ausprobieren durfte, endete bald das Konzert von Stamping Feet.

Als nächster Höhepunkt des Tages trat als Hauptact Tom Neuwirth alias Conchita Wurst als Conchita & Band in Erscheinung. Der nach dem Maßstab dieses Festivals fast schon unauffällig, um nicht zu sagen "konservativ" wirkende Sänger, begeisterte mit einer stimmgewaltigen Performance. Neben bekannten Nummern, trug er auch zwei unveröffentlichte Lieder vor. Wie von allen erwartet, beendete mit seinem ESC Sieger-Song "Rise like a Phoenix" den turbulenten Tag und entließ das Publikum in eine - inzwischen auch vom Wetter her - ruhige Nacht.