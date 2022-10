"Möge die Macht mit ihm sein!"

Christian Wehrschütz kennt man als den integren, unerschrockenen Journalisten und Korrespondenten vom ORF. In seinem vierten Buch "Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria" gibt der Balkan-und Ukraine Experte Einblicke in sein Privatleben, den Aufbau seiner Büros, die Anfänge und generell seine Arbeit. Der 1961 geborene Vater von zwei Töchtern, der mittlerweile Milizoffizier ist, fing 1999 in Belgrad als Korrespondent beim ORF an. Zuvor bekam er eine Einschulung im ORF Büro in Brüssel, die selbstverständlich nicht mit seiner neuen Region zu vergleichen war. Weiters ist er Militärdolmetscher für Ukrainisch und Russisch und spricht acht Sprachen.



In seinem Buch bekommt die Leser:innenschaft einen guten Eindruck, was es heißt Christian Wehrschütz zu sein. Zum einen erzählt der Journalist selbst, zum Schluss kommen die Familie und seine Arbeitskolleg:innen zu Wort. Ein weiterer Teil sind Fotos, die von Einsätzen stammen, aber auch einige private Fundstücke. So sieht man den Buchliebhaber nicht nur daheim in seiner riesigen Bibliothek, sondern auch gemütlich über einen Büchermarkt flanieren. Die Tochter verrät in ihrem Teil zusätzlich noch die größte Sorge von der Gattin in der Pension in punkto Büchern.

Dieses Laster gestehen sie dem Workaholic, wie ihn manche seiner Mitarbeiter:innen bezeichnen, gerne zu. Seine Frau Elisabeth erzählt sogar ein paar lustige Begegnungen und verweist auf den gleichen Humor mit ihrem Mann. Die ganze Familie Wehrschütz beschreibt, dass die Abwesenheit des Vaters nicht immer leicht war und ist. Blöd formulierte Fragen mancher Pädagogen in der Schule inklusive. Doch Hochzeiten und wichtige Anlässe stehen wie die besondere Verabschiedung immer auf dem Plan. Für seine Familie räumt er so gut wie jedes Hindernis aus dem Weg.



Ebenso versucht der Journalist mit seinen Teams alle Möglichkeiten so gut es geht zu nutzen. Dabei helfen ihm seine Sprachkenntnisse und dass er unerschrocken auf Situationen und Menschen zugeht. Ein Mitarbeiter schildert, wie Wehrschütz in Montenegro einer armen Frau ein Säckchen mit irgendwelchen Kleinigkeiten abkauft, mit ihr spricht. Ein Gefühl auch für die Städte und Dörfer bekommt. “Für mich war und ist die innere und objektive Betrachtungsweise stets das oberste Gebot für die Berichterstattung über meine Zielländer. Irren ist bei aller Gewissenhaftigkeit menschlich, doch Einseitigkeit und Parteilichkeit sind inakzeptabel“. Das schreibt Wehrschütz am Anfang seines Buches und je mehr man über seine Arbeit erfährt und wie sein Team und er Beiträge gestalten, sieht man, dass der Korrespondent 100%ig hinter seiner Aussage steht. In Ländern in denen Krieg, angespannte Stimmung oder die Nachwehen davon herrschen, kann man einfach nicht anders berichten.



Des Weiteren bekommt man als Leser:in noch einen Einblick in die Bürokratie der Balkanstaaten, der Ukraine und Russland. Christian Wehrschütz veröffentlicht in seinem Buch Beispiele über die erschwerten Arbeitsbedingungen in der Ukraine und einen Brief an EU-Kommissar Johannes Hahn. Doch nicht nur schwierige Verhältnisse sind in seinem Werk zu finden, denn manchmal ergab sich durch seine unbeschwerte Art, Hartnäckigkeit und Zufall ganz zufällig ein Interview/Beitrag.



"Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria" ist ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann. Die abwechslungsreichen Kapitel, sind fesselnd geschrieben und geben einen spannenden Einblick in die Arbeit des Korrespondenten, vermitteln jedoch ein Bild vom Privatmensch Christian Wehrschütz. Ab und an muss man beim Lesen sogar Schmunzeln. Herrlich!





Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria

von Christian Wehrschütz

erschienen bei Edition Keiper

Pappband mit Schutzumschlag, 272 Seiten, 26,00€