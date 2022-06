Inside Fridays For Future Deutschland

Maurice Conrad (*2000) hat trotz seines Alter schon einiges geschafft, zum einen ist er Politiker (ehemals Piratenpartei) in Mainz, Klimaschutzaktivist und stand als Spitzenkandidat für die Klimaliste RLP ganz oben. Er ist weiters einer der Redner, die bei Fridays for Future Demonstrationen vor großen und kleinen Mengen gesprochen und von Anfang an mit angepackt haben.



Nun hat Conrad mit "Wir streiken, bis ihr handelt! – Wie Fridays For Future der Politik Beine macht" ein Buch über Fridays For Future geschrieben, in dem er den Leser:innen über den Aufbau und das Handeln der Organisation berichtet. Denn dass es fünf vor zwölf ist, sollten wir längst alle wissen.



Hauptsächlich geht es hier um den deutschen Ableger, der einer der erfolgreichsten der Bewegung ist. Vergleiche zu Österreich gibt es allerdings nicht. Die Gesichter der Bewegung (Luisa Neubauer, Carla Reemtsma, etc.) kommen im Buch sicherlich nicht schlecht weg, doch der Autor versucht ebenso neutral bis kritisch sich mit ehemaligen Kollegen auseinander zu setzen, die mittlerweile Schritte in die Politik wagten. Seine politische Tätigkeit lässt er überhaupt außen vor, was sehr angenehm ist. Das Buch konzentriert sich wirklich darauf, wie diese Bewegung die (jetztige) Politik und Gesellschaft beeinflusst. Immerhin ist "For Future" fast zur Marke geworden. Maurice Conrad erklärt, weshalb die Schulstreiks so wirksam waren (und sind) und was Greta Thunberg von ihren deutschen Kolleg:innen unterscheidet.



Das Werk beschäftigt sich darüber hinaus mit den Fragen, ob zu Themen wie Sexismus, Rassismus und Co, Stellung bezogen werden soll(te) und in welchem Ausmaß. Ebenso setzt es sich mit den Hürden und Chancen, die die Pandemie Fridays For Future und den "For Future" Projekten auferlegt auseinander und wie die Zukunft aussehen soll.



Fazit



"Wir streiken, bis ihr handelt! – Wie Fridays For Future der Politik Beine macht" gibt kurz und bündig interessante Einblicke in das Uhrwerk, das sich behind the scenes abspielt. Der/Die Leser:in muss sich darauf einlassen können, dass die Bewegung nicht wirklich schlecht wegkommt, jedoch versucht der Autor nicht alles so rosig zu sehen. Es gelingt ihm sprachlich äußert redegewandt und trotzdem anhand von Beispielen die Leser:innenschaft zu fesseln. Ein gelungenes Buch für eine bessere Welt!



Wir streiken, bis ihr handelt! – Wie Fridays For Future der Politik Beine macht

von Maurice Conrad

erschienen bei Westend

Klappenbroschur, 144 Seiten, 10,30€