Zug fährt ab

Wiener Alltagspoeten, die lustigen und manchmal nachdenklichen/traurigen/rührenden Zitate aus der Hauptstadt sind aus dem Netz nicht mehr wegzudenken.

Nun sind einige Stories rund um die U6 erschienen, das Gürtel-Nightlife, aber auch Meidling mit dem berühmten L, und Co erschienen. Andreas Rainer, der Gründer und Betreiber von den Wiener Alltagspoeten ist auch der Autor von "Der Wiener Alltagspoet fährt U6".



Gestartet wird bei der Station "Neue Donau", mit Marsch auf die Donauinsel, er trifft auf verschiedene Menschen verschiedenen Alters aus unterschiedlichen Kulturen. Alle verstehen sich und das ist schön. Kaffee und Kuchen, man spürt die Sommerhitze richtig. Dazu gibt es wie bei jeder Geschichte einen Musiktipp zum Anspielen.



Einige Kapitel später "Längenfeldgasse". Eine ältere Dame aus Hietzing besucht ihre Freundin, die es zwangsweise ins „gefährliche Meidling“ verschlug. Mit Multi-Kulti kann besagte Lady nicht so viel anfangen. In einem Punkt sind sich beide Damen überhaupt einig, dass der Kuchen nur aus einer bestimmten Konditorei stammen darf. Wien, wie es leibt und lebt. Der Wohnpark in Alterlaa wiederum gleicht fast einer eigenen Stadt, davor gibt es unendliche, für manche fast trostlose Weiten und das Chelsea ("Thaliastraße") gehört als DIE Ausgehlokalität einfach zum Stadtbild.



Fazit



Andreas Rainer hat mit "Der Alltagspoet fährt U6" ein nettes kleines Buch geschrieben, das einem vor allem als Kind aus Wien ein wenig sentimental werden lässt. Mit 79 Seiten ist das Buch recht kurz geworden und die Sightseeingtipps sind wohl eher für Touristen und Leute aus dem Umland interessant. Fabelhaft ist, dass bei jeder Geschichte ein musikalischer Anspieltipp zu finden ist. Die Stories sind wie Essays angelegt und lesen sich wie eine Art Stadttagebuch. Diese

dürfen das nächste Mal gerne zahlreicher ausfallen, ein wenig länger und mit noch mehr Wiener Seele sein. Gerne mehr!





Der Wiener Alltagspoet fährt U6

von Andreas Rainer

erschienen bei story.one

gebundene Ausgabe, 8 Farbbilder, 80 Seiten, 14,50€