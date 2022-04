Achtsames Reisen

Manchmal hilft es auch einfach "in einem Buch auf Urlaub zu gehen" oder eine Spaziergang im Wald als Auszeit zu sehen. Die Klimakrise gibt es und es kann mittlerweile niemand mehr negieren. Jedoch reizt es uns trotzdem auf Reisen zu gehen. Maria Kapeller, Journalistin, Autorin und Gründerin des Online-Magazins kofferpacken.at, hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Ebenso mit den Folgen, mit umweltverträglicheren Reisen, aber auch mit der inneren Reise, und wie wir das Reisen neu definieren können. Dafür hat sie mit Tourismusforscher*nnen, Psycholog*nnen , Philosoph*nnen , Zukunftsforscher*nnen und weiteren Fachleuten gesprochen.



Die Kapitel beginnen immer mit einer Reise-Geschichte als Beispiel. Ein guter Einstieg um sich in das jeweilige Thema einzufinden. Dann werden die Basics erklärt. Danach gibt es auch ein paar "Aha-Facts" oder Wissenswertes von früheren Zeiten. So gibt es Massentourismus schon viel länger als wir denken und Gastfreundschaft ist oft ein Widerspruch in Sich. Danach folgen oft interessante Ausschnitte aus Gesprächen mit den Fachleuten. Immer wieder fühlt man sich stellenweise im Kapitel von gewissen Aussagen ertappt. Es gibt so viele Dinge, die man zwar wahrnimmt, allerdings auch ganz gerne bewusst wegschiebt.

Der Urlaub soll doch schön sein. Es sind nicht nur die Flugzeuge, es sind auch noch viele zusätzliche Dinge wie z.B. Müll von nicht regionalen Produkten, die zusätzlich Schaden anrichten. Das Werk beschäftigt sich ebenso mit den Kompensationszahlungen.



Vielen Fragen wird auf den Grund gegangen. Für wen oder was brauchen wir immer so einen außergewöhnlichen Urlaub? Wer kontrolliert unsere „bucketlist“ eigentlich? Können wir unseren inneren Frieden auch anders oder umweltschonender finden? Warum habe ich das Gefühl ständig eine Reise zu brauchen? Für manche Menschen, scheint laut Buch, das Reisen wie shoppen zu sein und sie kompensieren damit irgendetwas, das ihnen fehlt oder nicht gut tut. Für mich persönlich, ein Verhaltensmuster, das ich schon oft bei bestimmten Menschen beobachten konnte. Doch in Wahrheit nur die Flucht vor Problemen und nicht gerade die umweltfreundlichste Variante. Ein realistischer Blick auf das Urlaubsland und die Welt ist ebenfalls angebracht. In manchen Ländern herrscht ein Diktator oder das Militär. Oft liegt reich und arm nicht weit auseinander. Eine in den Medien als schmutzig und gefährlich dargestellte Stadt, ist oft blitzblank, sicher aufgrund des Militärs, die Bürger*innen des Landes brauchen den Tourismus. Es ist oft ein Dafür und Dagegen. Oft hilft schon die ein wenig Recherche.



Fazit



Maria Kapeller hat mit "Lovely Planet – Mit dem Herzen Reisen und die Welt bewahren" ein Buch geschrieben, das lange im Kopf nachhallt. Ihr gelingt es wunderbar, die verschiedenen Bereiche des Reisens zu beleuchten, ohne mahnend mit dem Zeigefinger daherzukommen. Ganz von alleine beginnt sich der/die* Leser*n an der Nase zu nehmen. Die unterschiedlichen Kapitel fügen sich gut zusammen und können dennoch einzeln gelesen werden. Besonders der Blick auf den Tourismus, aber auch auf die Kompensationszahlungen und die Auswirkungen war interessant zu lesen. Ebenso spannend erweist sich der Text über die innere Unruhe von Menschen, die allerdings nicht mal mehr so richtig beim (ständigen und tolleren) Reisen zur Ruhe kommen. Alles in allem ein gelungenes und vor allem wichtiges Buch für unseren Planeten und uns "Erdlinge".



Lovely Planet Mit dem Herzen Reisen und die Welt bewahren

von Maria Kapeller

erschienen bei Kremayr & Scheriau

Paperback, kartoniert, 224 Seiten, 23,00€