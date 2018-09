Tohu-Bohu Festival 2018 - Tag 2

Ein strahlender Tag in Veyras neigte sich dem Ende zu, als BSD in den zweiten Abend des Tohu-Bohu Festivals starteten . Die junge Band, deren Gründung erst zwei Jahren zurück liegt, unterhielt die nach und nach eintreffenden Besucher mit Musik, in der Einflüsse von Reggae über Rock bis Rap zu erkennen waren. Das so schon gut eingestimmte Publikum feierte im Anschluss stürmisch die Schweizer Reggae Band Moonraisers, die nach 2008 wieder beim Tohu-Bohu Festival einen performten. Eine weitere internationale Größe der Reggae Szene folge im Anschluß - Patrice. Der vielseitige Künstler, dessen Reggae Nummern auch Einflüsse von Blues, Electro, Funk und Folk zeigen, bot eine Auswahl seiner 15. Jahrigen musikalischen Schaffenszeit. Dass Partice nicht nur musikalisch, sondern auch körperlich noch voll auf der Höhe ist, bewies er, als er den Bühnenaufbau erkletterte um das Publikum anzufeuern. Elektro-Groove mit Hip-Hop, vorgetragen durch die unverkennbare Stimme der Lead-Sängerin Lillyboy - inmitten einer Band mit unverwechselbaren Bühnen-Outfits: So präsentieren sich Deluxe bei einem ihrer, in diesem Jahr seltenen, Bühnen-Auftritte. Mit 64-Festival Auftritten waren sie bis dato die Nummer 5 unter allen Bands in Bezug auf Festival-Auftritte seit 2006 (obwohl Deluxe erst 2011 gegründet wurde). Nun nahmen sie sich aber für die Arbeit an ihrem dritten Album eine Festival-Auszeit-Umso mehr ist es ein Glück dass sie für das Tohu-Bohu Festival zugesagten. Die frenetische Begeisterung des Publikums gab ihnen recht. Den Abschuss des zweiten Festival-Tages bildete das Set von DJ Zebra. Für einen DJ ungewöhnlich energiegeladen und dynamisch begleitete er seine Mixes und sorgte dafür, dass die Begeisterung des Publikums bis in die Morgenstunden nicht abriss.