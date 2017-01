SOHN - RENNEN: Eine langsame Weiterentwicklung

Ruhig, minimalistisch, Hall-Effekte. Mit dieser Beschreibung lässt sich SOHN's Stil am besten erklären; damit beschritt er auch die vergangenen Jahre erfolgreich seinen musikalischen Weg. Eine schwierige Aufgabe hier anzuknüpfen, da Taylor 2014 mit seinem Debütalbum Tremors in Österreich in den Ö3 Austria Top 40 Platz 12 erreichte und somit seine Songs auch im Mainstream Radio ab und an zu hören waren. Es folgte eine Welttour, doch danach wurde es ruhig um den ehemaligen Wahlwiener. Erst im August 2016 veröffentlichte der Brite, der derzeit in Kalifornien lebt, die erste Singleauskopplung Signal inklusive Musikvideo zum zweiten Album.





Um es kurz zu fassen: SOHN hat keinen 180°-Turn hingelegt, er bleibt seiner Linie treu. Minimalismus ist auf jedem der zehn neuen Titel zu finden, auch wenn beispielsweise "Hard Liquor" etwas zum Tanzen oder rhythmischen Mitbewegen verleitet.Der Albumname RENNEN ist jedoch irreführend. Genau das Gegenteil bietet die Platte ihren ZuhörerInnnen: Entschleunigung. Im Vergleich zu Tremors wirken die Songs wesentlich langsamer und nachdenklicher, aber mit ähnlichen Sounds. Teilweise zu ähnlich, auch wenn Taylor mit neuen Klängen, Rhythmen und Melodien versucht sich weiter zu entwickeln.

Doch auch von anderen Künstlern ließ sich SOHN möglicherweise inspirieren. Der Song "Proof" klingt am Beginn stark nach James Blake, mit dem der Künstler auch oft in der Vergangenheit verglichen wurde. Denn im Fokus ist im neuen Album vor allem eines: seine Stimme.



Fazit



Das zweite Album ist für Künstler oft noch schwieriger als das Debütalbum. RENNEN versucht diesen großen Spagat zu meistern, schafft dies in vielerlei Hinsicht, scheitert jedoch auch an einigen kleineren Punkten. Christopher Taylor präsentiert mit dem etwas kurz ausgefallenen Album von 38 Minuten Länge seine veränderte Sicht der Dinge, seine Situation nach der ersten Platte, dem PR-Stress, der ersten großen Tour. Alle Fans können getrost zugreifen und das neue Album kaufen oder streamen, "Neuhörer" sollten definitiv einen Blick auf RENNEN werfen und alle alten Songs nachholen.





7 / 10