Und immer wieder geht die Sonne auf: 20 Jahre FC Blau-Weiß Linz

"Und immer geht die Sonne auf", so heißt bekanntlich ein alter Evergreen aus der Feder von Udo Jürgens und auch die Dokumentation über den FC Blau-Weiß Linz wurde passenderweise so betitelt. Verantwortlich dafür zeichnet sich der Linzer Kunstunistudent und Radiomoderator (BlauCrowdFM auf Radio FRO) Dominik Thaller, der selbst seit frühester Jugend leidenschaftlicher Anhänger der Blau-Weißen ist. Thaller hat dabei in der Rekordzeit von nur etwa sieben Monaten zusammen mit seinem Team eine sehenswerte Dokumentation über die ersten beiden Jahrzehnten der Vereinsgeschichte des FC Blau-Weiß Linz geschaffen. Ursprünglich nur als kurzer Imagefilm geplant, wurde in weiterer Folge dann doch ein weitaus ausführlichere Darstellung der Vereinsgeschichte und ein Porträt des Vereinsumfelds daraus. Beginnend mit einem kurzen Überblick über die Geschichte des Vorgängervereines, des SK Vöest Linz, widmet sich der Film auf breiter Ebene der de facto Auslöschung des FC Linz im Mai 1997 und zeichnet die damaligen Geschehnisse anhand von TV-Beiträgen und Interviews mit Zeitzeugen nach. Wenig später wurde auf Initiative einiger Fans und dem Spediteur und künftigen Vereinspräsidenten Hermann Schellmann der neue Verein namens FC Blau-Weiß Linz als Nachfolgeverein des FC Linz und des insolventen SV Austria Tabak Linz auf dessen Anlage, dem nunmehrigen Donauparkstadion die Spiele fortan stattfanden, aus der Taufe gehoben.

Die blau-weißen Fans nahmen den neuen Verein voll an und durchschnittlich an die 1.000 Personen verfolgten im ersten Jahr die Matches im rustikalen Donauparkstadion. Gestaltete sich der Umstieg von Bundesliga- auf Amateurfußball anfangs schwierig, so entwickelte die Fanszene relativ rasch auch eine gewisse Faszination für das familiäre Umfeld der Landesliga mit ihren kurzen Anreisezeiten und den vielen Derbies. Im Jahr 2000 gelang dann der Aufstieg in die Regionalliga und 2002 besiegte das Team sogar Lokalrivale Lask im ÖFB-Cup. Nach einem knappen Ausscheiden in der Relegation 2003 und einem Zwischenspiel in der Landesliga 2007/08 gelang 2011 endlich der Aufstieg in die 2. Liga, wo die Mannschaft zwei Spielzeiten vertreten war. Nach drei Jahren in der Drittklassigkeit spielt der FC Blau-Weiß Linz seit 2016 wieder in der zweithöchsten Spielklasse. Der Film widmet sich jedoch keineswegs nur den sportlichen Werdegang des Vereines in den letzten 20 Jahren, sondern auch im Besonderen der vielfältigen Fankultur bzw. den Menschen im und um den Klub FC Blau-Weiß Linz, die dem Verein bekanntlich erst zu dem machen, was er schlussendlich ist. So schildern dabei Fanklubvertreter, wie Funktionäre aus der Nachwuchsabteilung -der Film zeigt dabei auch Ausschnitte von Nachwuchshallenturnieren etc.- ausführlich ihre Tätigkeit, aber auch bekannte Linzer Musiker wie Andreas Kump (Ex-Shy) sowie der unvergessene, viel zu früh verstorbene Harald "Huckey" Renner von Texta kommen ausführlich zu Wort. Freilich werden auch die Aktivitäten der Arge Tor! (Radiosendungen, Partys, antirassistisches Engagement) , welche für die Produktion dieser DVD verantwortlich zeichnet, näher vorgestellt. Somit ist die Doku nicht nur für Fußballfans relevant, sondern auch für alle jene, die sich für die Fankultur und der damit verbundene Subkultur in Linz interessieren. Selbstredend kann sich auch der Soundtrack hören lassen, da Künstler wie Thees Uhlmann (Tomte) , SHY oder Kommando Elefant hierfür Songs zur Verfügung gestellt haben. Erhältlich ist die DVD u.a. direkt bei Zack Prack Productions zum Preis von 19 Euro zzgl. Porto.