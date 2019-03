"The whole idea is to blow your mind every single show", teaserte Parkway Drive Frontman Winston McCall über die Europa-Tournee im Sommer in einem Video und dieses Versprechen erfüllten er und seine Bandkollegen - Luke Kilpatrick, Ben Gordon, Jeff Ling und Jia O’Connor- auch im Gasometer in Wien. Als Supportacts standen Thy Art Is Murder und Killswitch Engange auf der Bühne. Einen bildlichen Eindruck soll diese zusätzliche Bilderstrecke verschaffen.





