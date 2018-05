I am Hardstyle - Part 3

Der Höhepunkt der Nacht war -tageszeitlich gesehen- schon vorüber, als sich auf der Bühne der Höhepunkt von I am Hardstyle ankündigte. Produzent und Mastermind des Festivals, Brennan Heart besetzte den Platz hinter dem DJ Pult und heizte dem Publikum ordentlich ein. Spätestends als er dann gegen Ende seines Auftritts die von ihm in Zusammenabeit mit Toneshifterz komponierte offizielle Hymne des Festivals anklingen ließ, tobte die Halle. Dieses Ende bedeutete aber keineswegs den Abschied von Brennan Heart an diesem Abend. In eine Kutte gehüllt, flankiert von säbeltragenden und maskierten Gestalten in Mönchskostümen, begeistete er dann noch eine weitere Stunde unter dem Namen seines Projektes Blademasterz die nimmermüden Massen.