Dinge, die nicht genannt werden, erzählen die Geschichten im Roman von Luna Al-Mousli. Das passiert in Kapiteln, die sich wiederum zusammenfügen, jedoch merkt man das erst gegen Schluss. Es ist eine Familiengeschichte, die Dinge sind Alltagsgegenstände. Manche sind eher in der arabischen Welt verankert, andere ganz gewöhnliche Sachen, die wir hierzulande ebenso benutzen. Nichtsdestotrotz erkennt die Leser:innenschaft meist zu Beginn um was es sich handelt. Begonnen wird die Story mit Yallah, die zu diesem Zeitpunkt schon im besten Lebensalter ist und sich auf Facebook zurechtfinden versucht, immer tiefer drinnen versinkt und deren Familie es nicht versteht. Ihre Liebsten halten sie gar für internetsüchtig. Doch die alte Frau betreibt ihren Account nicht zum Spaß, sie ahnt schon, was passieren wird, schreibt Texte über das Regime, anonym, organisiert mit anderen Frauen Hilfe in Form von Medikamenten. Die Familie sorgt sich trotzdem über ihren Eifer. Wir treffen diese Protagonistin und einen anderen dann noch in unterschiedlichen Lebensphasen, teilweise auch verschiedenen Orten.



Die 1990 geborene und u.a. mit dem Kinder-und Jugendbuchpreis ausgezeichnete Autorin, die außerdem noch als Grafik Designern und Illustratorin arbeitet, ist eine genaue Beobachterin. Das stellte die Schriftstellerin zuletzt in ihrem vorigen Buch "Klatschen reicht nicht. Sytstemheld*innen im Porträt" unter Beweis, welches von der Art des Buches in eine ganz andere Kerbe schlägt. Im jetzigen "Um mich herum Geschichten" werden das Land und die agierenden Personen genau beschrieben. Es wird auf politische Umstände und Gegebenheiten eingegangen. Das passiert mit viel Feingefühl und Al-Mousli beleuchtet sowohl die Lebensumstände, als auch fast jede Gefühlslage. Selbst wenn das Buch um die 120 Seiten hat, bringen diese mit wenigen Worten viel mehr auf den Punkt, als so manch dicker Wälzer. Krieg, Familie, Flucht, Heimat, sind nur ein paar Begriffe daraus und die ausdrucksstarken Sätze und Szenen dazu gehen unter die Haut. Außerdem ist man den Personen so nahe, da die Geschichte aus dem wahren Leben gegriffen zu scheint, dass es ein wahrer Genuss ist das Buch zu lesen.



Um mich herum Geschichten

von Luna Al-Mousli

erschienen bei Edition W

gebundene Ausgabe, 128 Seiten, 16,50€