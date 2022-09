Schule neu denken

Autorin Alexia Weiss, wünscht sich von ihrer Streitschrift "Zerschlagt das Schulsystem…und baut es neu!", dass die ihre Leser*innenschaft sich Gedanken über das Geschriebene macht, wenn es sein muss darüber „streitet“. Wie sie anmerkt, soll kein Stein auf dem anderen bleiben. Denn so wie das Schulsystem jetzt ist, kann und soll es nicht bleiben. Das wissen wir alle, als Gesellschaft und das nicht erst seit Corona.



Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man von so einem Buch erwarten kann. Zuerst einmal ist die Autorin seit 1993 im Bereich Wissenschaft und Bildung als Journalistin tätig. Zuerst für unter anderem die APA, seit 2007schreibt sie als freie Journalistin als Expertin für WINA, KOMPETENZ, und ARBEIT UND WIRTSCHAFT. Weiters ist sie Mutter und engagiert sich für Flüchtlinge.

In ihrem Werk zeigt sie nicht auf einzelne Personen, einzelne Parteien oder gibt Personengruppen die Schuld. Sie weist nicht auf einen bestimmten Punkt hin, der falsch läuft, ihr Buch krempelt alles um.

Dafür nimmt sie die Politik und das Bildungs-und Gesundheitswesen generell in die Pflicht. Ihrer Ansicht nach, sollte man auch für die Bildung und die Gesundheit und das Wohlfühlen der Kinder-und Jugendlichen ordentlich Geld in die Hand nehmen. Immerhin würde das später als gut ausgebildete und zufriedene Person doppelt zurückkommen. Sollte das utopisch klingen, nennt die Schriftstellerin die Pandemie als Beispiel, für die riesige Summen an Geld aus verschiedenen „Töpfen“ ausgeschüttet wurden.



Manche Vorstellungen wie Coaches für die Kids borgt sich Alexia Weiss aus dem amerikanischen Schulsystem, andere Ideen in ihrem Buch sind an die Montessori-Pädagogik oder das Schulsystem in Finnland angelehnt, doch die Hauptsache ist doch, dass alle Kinder nach ihren Stärken gefördert werden und es egal ist, woher jemand kommt. Über das Kochen in Schule/Kindergärten muss man im Zeitalter von immer mehr auftretenden Allergien und Unverträglichkeiten sicher noch einmal nachdenken oder es anders aufziehen. Nichtsdestotrotz sind einige gute Ansätze in dem Buch.

Ein Umdenken wäre wünschenswert, wie die Autorin Gesprächen und geführten Interviews herausfand. Lehrerpersonal, Erziehungsberechtigte und Schüler*innen sollten ein Team sein und das Wohl des Schülers/der Schülerin im Vordergrund stehen. Der Lehrberuf sollte sich hauptsächlich aufs Lehren konzentrieren können und mehr geschätzt werden. Um den Rest sollte sich ein Team aus Fachpersonal kümmern. Eine genauere Auslegung dessen, formuliert Weiss in ihrem Buch aus. Ebenso macht sie deutlich, wie Sport Spaß machen könnte und umweltfreundliche Projekte umgesetzt werden können. Vieles ist in Sachen Finanzierung, Platz und Zeit ist utopisch, doch selbst wenn nur kleine Dinge und Projekte für die Schüler*innen und die Lehrkräfte umgesetzt werden, kann man schon viel verändern und verbessern.



Zerschlagt das Schulsystem...und baut es neu!

von Alexia Weiss

erschienen bei Kremayr & Scheriau

gebundene Ausgabe, Hardcover kaschiert, 160 Seiten, 22,00€