Sagenhafte Spaziergänge

Dagmar Fetz-Lugmayr nimmt in "Sagenreiches Linz" ihre Leser:innenschaft mit auf einen Spaziergang durch die oberösterreichische Landeshauptstadt. Die Autorin, Kultursoziologin, wissenschaftliche Referentin und Kulturmanagerin stellt bekannte und unbekannte Plätze und Schätze vor, mit dabei immer eine Sage. Sie hat ihre Leser:innen auch schon mit nach Kremsmünster und Bad Hall "entführt" und weiß also, was sie tut. Da Linz an der Donau liegt, gibtes viele Sagen, die mit Wasser oder Quellen zu tun haben. Auch Kirchen und Kapellen sind sehr beliebt, Glocken, und Drachen ebenso.



Die Schriftstellerin, vereint die Sage mit einem Blick auf die die Örtlichkeit oder das Ding im Jetzt. Dazu gibt es zum Schluss jedes Kapitels meistens die wichtigen Informationen wie Adresse, Links oder sonstige Tipps. Sie beginnt mit der gängigen Fragestellung, wie Linz zu seinem Namen kam und was der Luchs, der dieses kleine Buch ziert, damit zu tun hat. Menschen, die des Lateinischen mächtig sind, werden wahrscheinlich so ihre Ideen haben. Ebenfalls gibt es Informationen zum Pöstlingberg und zum Stadtwappen.Selbstverständlich werden auch Orte, die nicht in aller Munde sind, vorgestellt. Im Kapitel Das „Quellenmännchen und die Mariengrotte“ gibt es nicht nur die Sage über das Mädchen Epa, das mit einem Tonkrug auf den Pöstlingberg geschickt wurde, um von dort Wasser zu holen. Es sind auch ungefähre Angaben vorhanden, wie man die Stelle findet. So macht eine kleine Wanderung oder ein Spaziergang –vor allem mit Kindern- gleich viel mehr Spaß.



Selbst wenn viele Stifte, Klöster und Kirchen vorkommen, so kann man mit diesem Buch sicher bei so mancher Linz-Besichtigung Kulturinteresse bei dem einen oder der anderen wecken. Die kleinen Geschichten erinnern nicht nur an damals, sie lockern auch den Besuch auf. Die lehrreichen Spaziertipps und Geschichten, berichten auch alte Bräuche, wie über das „Wetterläuten“ und ziehen einen Bogen bis zur „Pummerin“.



Ein kleines sagenhaftes Buch, das man gerne mit nach Linz nehmen darf. Einen Reiseführer ersetzt es natürlich nicht! Das Werk ist praktisch zum Einstecken, im Querformat gehalten, umfasst 25 Storys und ist auch bebildert. Im Buchdeckel findet sich eine Orientierungskarte. Einer Erkundung steht nichts mehr im Wege.



Sagenreiches Linz

von Dagmar Fetz-Lugmayr

erschienen bei Verlag Anton Pustet

gebundene Ausgabe, 200 Seiten, 22,00€