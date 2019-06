Rund ums Nova Rock 2019: coole Tipps und Infos

Ausgeruht in den Tag

Um sich das vielschichtige Programm in Nickelsdorf ansehen zu können, sollte man im bestenfalls natürlich ausgeschlafen sein. Mehr Energie, mehr Bands und Acts, ist doch klar! Neben dem normalen Camping, das ihr logischerweise schon kennt, haben wir uns für euch ein paar coole andere Schlafstätten angsehen. Zugegeben, es wird keine Couch oder ein Himmelbett geben, außer ihr bringt euch das gewünschte mit. ;-) Doch für die Feinspitze unter euch können wir die Glamping Area empfehlen oder wer doch auf Festival-Feeling aus ist, allerdings zu faul zum Zelt schleppen ist, dem ist das eigens aufgebaute Zelt-Hotel ans Herz gelegt. Auch für Caravans wird es genügend Platz geben, sowohl als "Standard" Variante , als auch für VIPs extra ganz in der Nähe des Eingangs. Im Green Camping Bereich wiederum wird Sauberkeit und Ruhe groß geschrieben. Wer darauf Wert legt, sollte sich hier einquartieren.



Sicherheit

Als Novum wird es dieses Jahr ohne Aufpreis eine eigenen geschützten Camping-Bereich nur für Frauen geben. ( Liebe Ladies, ihr müsst euch dafür nur rechtzeitig auf der Website registrieren!!!) Um das Wohlbefinden im Allgemeinen zu erhöhen wird auch speziell geschultes Sicherheitpersonal im Einsatz sein, an das man sich wenden kann, wenn man unangemessenes Verhalten mitbekommt. Wir hoffen natürlich, das sich alle respektvoll und tolerant benehmen, selbst nach Vernichtung des einen oder anderen alkoholischen Getränks und die Security möglichst selten einschreiten muss.



Kulinarik

Wenn wir schon Getränke sind: Für das leibliche Wohl sorgt auch dieses Jahr eine Getränkestation und ein Supermarkt am Gelände. Dort gibt es natürlich auch antialkoholische Getränke, leckere Snacks, praktische Fertiggerichte und frisches Obst und gesundes Gemüse. Wie vom vergangenen Jahr bekannt, könnt ihr dort direkt mit der Cashlesskarte bezahlen. Alle wichtigen Infos findet ihr natürlich auf der Nova Rock Website (checkt den Link unten). Außerdem wird auch auf Wert darauf gelegt, dass Menschen die vegan, vegeatarisch essen, etwas in in ihr Bäuchlein bekommen und sogar das Thema glutenfrei ist dieses Jahr Thema. Zölis und AllerigikerInnen sollten am besten kurz vorher die Website chekcen, damit sie dann bestmöglich vorbereitet sind. Eine kleine Notration im Gepäck zu haben schadet aber nie!



Dosenaktion

(Deine)15 Dosen am Festival sammeln, zurückbringen und dafür ein frisches Bier oder ein Red Bull bekommen?! Das hört sich doch gut und fair an! Ihr helft damit nicht nur den Schmutz am Gelände in Grenzen zu halten, dass sich Leute vielleicht verletzen und vor allem dass die Umwelt verschmutzt wird, nein, ihr bekommt sogar etwas dafür! Das ist doch ein cooler Deal!

So gut ausgerüstet mit coolen Tipps kann die Party beginnen! fm5 wünscht euch ein schönes Nova Rock 2019!