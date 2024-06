Avril Lavigne am Nova Rock 2024

Der kanadische Pop-Rock/Punk-Star Avril Lavigne ist einer der Headliner, der für das Nova Rock in diesem Sommer angekündigt wurde. Die Alternative-Rock-Singer-Songwriterin, zu deren Hits Sk8er Boi, Complicated und I’m With You gehören, wird am 15. Juni die Panonnia-Fields im Burgenland zum Beben bringen.

Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Let Go im Jahr 2002 beschritt sie musikalisch stets eigene unverkennbare Wege. Mit gerade einmal 17 Jahren war Avril Ramona Lavigne die jüngste Solokünstlerin, die es auf Platz 1 der britischen Album-Charts schaffte, und ihre drei Debut-Singels brachten ihr zahlreiche Auszeichnungen ein. Zusammen mit Gitarrist Evan Taubenfeld (bis 2004) war sie erst die zweite Musikerin in der Musik-Geschichte, die mit drei Top-Ten-Songs aus einem Debutalbum die Mainstream Top 40 der US-Billboard-Charts erreichte. Mit ihrem unverkennbaren Tomboy Stil war sie auch Vorbild einer ganzen Generation von Mädchen, mit den ebenfalls aus Kanada stammenden mehrmals Simple Plan auf Tour. Ebenso tourte sie mit der Poppunk Band Sum41.

Ihren Erfold zeigte Avril Lavigne nicht nur mit weltweit über 40 Millionen verkaufter Alben. Ihr Erstlinglingswerk zeichnete man siebenfachem Platin aus, anschließend ging es ebenso erfolgreich weiter. Dreifach-Platin für Under My Skin aus 2004, Doppel-Platin mit The Best Damn Thing in 2007 und Gold für Goodbye. Sie erhielt weiters acht "Grammy Awards" Nominierungen, darunter zweimal die Auszeichnung Song Of The Year für "Complicated" und "I’m With You".

Im Jahr 2022 veröffentlichte die Poppunkprinzessin, wie sie damals gerne genannt wurde, ihr siebtes Studioalbum Love Sux . Für ihr achtes arbeitet sie mit einem Teil der Grande der Poppunk Welt wie John Feldman (Goldfinger), Travis Barker (Blink 182), Yungblud und Alex Gaskarth (All Time Low) zusammen. Ihre Liste an Beziehungen und Partnern ist nicht weniger prominent. Deryck Whibley (Sum41), Chad Kroeger (Nickelback) und Mod Sun.

Auch auf Social Media ist Avril Lavigne mit eine knapp 94 Millionen zählende Fansgemeinde weltweit verbunden. Abseits der Musik hatte sie Filmen wie Fast Food Nation, Over The Hedge, The Flock und anderen Filmproduktionen mit.

Für die Filme Eragon ("Keep Holding On") und Alice in Wonderland ("Alice") schrieb sie Songs für die Soundtracks.

Nach einer Nordamerika-Etappe ihrer "Greatest-Hits-Tour" will sie mit ebensolchen sicher auch die Fans am Nova Rock begeistern.