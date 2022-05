Mitski auf Laurel Hell Tour

Seit Mitskis "Be The Cowboy Tour" 2019 und dem Konzert im Wiener Flex sind zwar nur drei Jahre vergangen, gefühlt aber mindestens ein Jahrzehnt. Umso überraschender kam es dann, dass im seit Monaten restlos ausverkauften WUK das Publikum eher zehn Jahre jünger war als das letzte Mal. Schon beim Einlass schlängelte sich eine Menschenmasse durch den Innenhof bis auf die Straße und schon beim Supportact Sasami war klar: dieses Publikum muss nicht überzeugt oder aufgewärmt werden, sie sind bereit, sie sind begeistert, sie sind hungrig. Sowohl Sasamis 90er Jahre Noise-inspirierter Sound als auch Mitskis melancholischer Indie kombiniert mit einer an Butoh angelehnten Choreografie hätten auch ein kritischeres Publikum mitreißen können und so füllte sich die Halle mit einem Feuerwerk an Emotionen mit einem Soundtrack, der nicht passender hätte sein können.