Wives: Wenn alles schief läuft hilft nur Humor

Nachdem sie sich ein paar Tage zuvor aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Bassisten verabschieden und ihn nach Hause schicken mussten, übernahm Gitarrist Andrew Bailey den Dienst an den vier Saiten und die Band trat weiter als Trio auf. So auch in Wien, wo sich der Mangel an einem zweiten Gitarristen schnell rächte. Innerhalb der ersten sechs Songs rissen dem Sänger Jay Beach nicht nur eine, sondern gleich zwei Saiten - dieser spielte aber tapfer weiter und überspielte die Pannen mit Witzeleien über sich selbst, die Tour und ein paar Dad Jokes über Schlagzeuger. Nichtsdestotrotz zeigte sich das Publikum begeistert und tanzte und lachte mit. Hier gibt es ein paar fotografische Eindrücke: