Lauren Mayberry im Flex

Am 19.10 steht Lauren Mayberry erstmals als Solo Künstlerin auf der Bühne. Darauf habe sie immer hingearbeitet, ließ die CHVRCHES Frontfrau erstmals kurz nach Bekanntgabe ihrer Solo-Tour wissen. Sie sagte, in mehreren Interviews, dass sie diese Dinge nicht mit der Band schreiben konnte. Obwohl Lauren noch kein neues Album auf dem Markt hat, nur die Singles "Are You Awake" und "Shame", jedoch jede Menge Bühnenerfahrung und Bühnenpräsenz, ist die gebürtige Schottin schon unterwegs. Die ersten Kritiken werden laut, dass es ein Abend wäre, an dem man die meisten Songs nicht kennen würde, sondern nur deren Künstlerin. Doch vielleicht ist genau das Mayberrys Plan. Dem Publikum die Chance geben sich auf die neuen Songs zu konzentrieren und Lauren als Solokünstlerin zu sehen, die ihre ebenso eigene Show konstruiert. Als Musikerin, die ebenso ein (hoffentlich erfolgreiches) Nebenprojekt haben darf und die ihre Lyrics ausschließlich für sich schreibt. Und als Frau und Feministin, die nicht immer den Spagat zwischen „girl in a band“, den Medien und der Öffentlichkeit stemmen muss. "Are You Awake" und "Shame" klingen auf jeden Fall äußert vielversprechend.





Video of Lauren Mayberry - Shame

Video of Lauren Mayberry - Are You Awake?

Über die aktuelle Single "Shame" sagte Lauren in einem BBC Radio1 Interview, dass sie einen Titel wollte, der ein wenig „tounge in cheek“ ist, aber trotzdem auch das sagt, was es ist. "Oh was für eine Schande. Jetzt wäre sie in ihren Mittdreißigern und wenn sie zurückblicke, auf Gender und Dating, hätte sie mal Menge Dreckssäcke als Freund gehabt/oder sich mit solchen Jungs/Männern verabredet. Sie habe sich außerdem damit auseinandergesetzt wie Beziehungen sein soll(t)en. Damals hätte man oft auch einen ersten „crush“ auf einen Bandtypen/Schauspieler etc. gehabt, sich allerdings mit dem „Tesco Typen“, der ihm ähnlich sah zufrieden gegeben und das ging dann nicht so gut. Wenn man heute dann noch einen Film aus der Zeit sieht, denkt man sich, oh je wie peinlich, das konnte ja nicht gut gehen."In ihrer ersten Single „Are You Awake hingegen, eine Piano Ballade, die sie zusammen mit Matthew Koma und Tobias Jesso Jr. schrieb, geht es um Einsamkeit und Heimweh. Mit ihren Lyrics und ihrer Musik spricht Lauren Mayberry vielen Fans aus der Seele, doch man muss ihr auch als die Chance geben sie nicht nur die Frontfrau von CHVRCHES zu sehen.

Als Support steht die Britin ELI auf der Bühne, die aus Süd-Ost London stammt. Ihren Musikstil beschrieb die Musikerin in einem Interview mit Fred Perry Subculture als „elektronisch, alternativ und rot“. Sie veröffentlichte vor ein paar Wochen das Video zu "Promises" und auch ihre Singles "Revelation" , "Lover", und "Too Much" fanden Anklang. Über die Gigs von der Künstlerin wurden in der britischen Presse Synonyme wie Afropunk bis eigensinniger Alternative verwendet, jedoch auch ihre "dunkle" Stimme gelobt. Fest steht, egal in welche Schublade man ihre Musik stecken versucht, ELI,die auf der Bühne selbst Gitarre spielt, hat riesiges Talent. Ihre Songs sind so vielfältig gestaltet, dass diese nicht einfach nur cool sind, sondern dass man auch auf die man genauem Hören verschiedene Stile findet. Das macht sie faszinierend.



Video of ELI - PROMISES (Official Music Video)

Vielleicht gibt es musikalisch im Moment noch nicht so viel veröffentlichtes Material von den beiden begabten Ladies, doch das macht die Vorfreude auf die Show umso größer!Time Table: