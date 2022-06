Electric Love Festival 2022 | 07. – 09. Juli 2022 | Salzburg/Salzburgring

Nach einer einer zweijährigen "Durststrecke" in der es mit der Boutique Edition eine abgespeckte Version gab ist es jetzt endich wieder so weit: Das Electric Love Festival darf in seiner gewohnten Größe wieder stattfinden. Von 7. bis 9. Juli 2022 inklusive Warm-Up-Party am 6. Juli 2022 heißt es für Liebhaber*innen der elektronischen Musik wieder ab in das Salzburger Bundesland.



Fünf Bühnen, über 160 internationale Künstler*innnen der unterschiedlichsten Genres (EDM, Hardstyle, Techno, Tech House, uvm.) sowie der brandneue ELF ORGANICS Beach als Chill-Area direkt am Fuschlsee, bereiten den EDM-Fans ein viertägiges Abenteuer, das umfangreicher nicht sein könnte. Die Crème de la Crème der DJ-Welt, mit Superstars wie Timmy Trumpet, Robin Schulz, Kygo oder Steve Aoki, sowie österreichische Artists wie Felice, Rene Rodrigezz, Medun oder Toby Romeo, sind Teil des diesjährigen ELF-Line-Ups.



Man darf sich also wieder auf vier Tage voller neuer Erlebnisse, Party, Liebe und Adrenalin freuen. Alter, Herkunft, Look, hier zählt nur der Spaß am gemeinsamen Programm und der Musik - denn ELECTRIC LOVE verbindet!