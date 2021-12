Die besten Geschichten schreibt das Leben

Benjamin und Andreas Lebert liegt das Schreiben im Blut, doch bis zu ihrem gemeinsamen Buch sollte einige Zeit vergehen. Das Leben kam dazwischen und war nicht immer leicht, würde man so sagen. Höhen und Tiefen.



Vater Andreas Lebert, für den damals weder das Physikstudium, noch das Leben als Pharma-Vertreter die Erfüllung brachte. Das Taxifahren erwies sich noch als das geringste Übel. Nebenbei fing er an zu schreiben, arbeitete sich vom noch freien Journalisten und Autor mit Durststrecken hoch zum gefragten Mann, der für den STERN und die ZEIT schrieb. Weiters war er Chefredakteur von BRIGITTE und startete auch sonst immer wieder Projekte. Momentan leitet er das Magazin ZEITWISSEN und schreibt mit seinem Bruder Stephan Kriminalromane. Ein Macher, wie er im Buche steht. Jemand, der Stillstand schwer aushält, damit allerdings auch nicht immer auf Gegenliebe stößt.



Sohn Benjamin erlebte den frühen Erfolg schon im zarten Alter von 17 Jahren, denn er steckt hinter dem Bestseller "Crazy", der dann auch als Film mit Robert Stadlober und Tom Schilling ins Kino kam.

Für den jungen Autor keine leichte Zeit, denn der Vater zeigte sich, wie man im vorliegenden Werk erfährt, nicht immer präsent. Überhaupt kämpft Benjamin gegen dunkle Gedanken, seinen Halbseitenspasmus und Epilepsie. Oft fühlte Benni sich (vom Leben) ausgeschlossen. Die Umzüge und Mobbingattacken der Mitschüler machten die Sache nicht besser. Lisa, seine fußballspielende Schwester, himmelte er von klein auf an.

Nach seinem ersten Erfolg, häufen sich für ihn die Einladungen zu literarischen Runden. Diese ehren und verstören Benjamin gleichermaßen. Nur zu Günter Grass pflegte er eine besondere Beziehung. Jahre später und gemeinsam mit dem Vater, sind diese Gespräche und Interviews zwar immer noch eigen, allerdings besser für den jüngeren Lebert auszuhalten. Seinen Hauptschulabschluss holte er später in der Abendschule nach.



Andreas hingegen reflektiert in den Kapiteln über sich, die Fehler, die er machte. Beschreibt seine Ängste und Sorgen, die Scheidung und seine große Liebe zur Musik. Mittlerweile ist er Großvater von Levi, Benjamins Sohn. Einen Einblick in die Familien- und Ahnengeschichte verwehrte er ebenso wenig, genauso wie sein Sohn, der auch über das Aufwachsen mit seiner Schwester Lisa berichtete.

Die Beziehung von Benjamin und Andreas ist ab und zu enger, dann wieder lockerer, es gibt immer wieder Abschnitte ihrer Leben, die sich immer wieder kreuzen und teilen. Aber wenn es hart auf hart kommt, waren und sind sie füreinander da.



Fazit



Benjamin Lebert und Andreas Lebert haben mit "Mit dir - Vater und Sohn auf den Straßen des Lebens" ein recht außergewöhnliches Buch verfasst. Einerseits sind die Kapitel etwas eigenwillig aufgeteilt und folgen nicht wirklich einem Lebensabschnitt, sind allerdings trotzdem so angeordnet, dass die Stellen einen Sinn ergeben. Auch die Erzählweise ist gemischt. Mal ist der Sohn an der Reihe, dann der Vater, zwischendurch beide, ohne einem gewissen Muster zu folgen. Man muss aber dazu sagen, dass es den Lesefluss nicht beeinträchtigt. Die Leben der Protagonisten sind durchaus interessant, dennoch hören manche Kapitel so abrupt auf, dass man gerne mehr wissen würde. Dafür sind andere Geschichten gerade am Schluss so pointiert, dass man sich ein Schmunzeln nicht verkneifen kann. "Mit dir - Vater und Sohn auf den Straßen des Lebens" ist eine gute Anregung für all jene, die sich wieder näher kommen wollen und für Menschen, die die Leberts für einen Zeitabschnitt begleiten wollen. Vorsicht! Eine Biografie ist es allerdings nicht. Das Buch ist dafür nicht abgerundet genug und zu unvollständig, um nicht zu sehr ins Private zu gelangen. Die ältere Generation wird leicht(er) an diesem Buch Gefallen finden und sich vielleicht auch selbst wiederfinden.



Mit dir - Vater und Sohn auf den Straßen des Lebens

von Andreas Lebert, Benjamin Lebert

erschienen bei Aufbau Verlag

gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag, 248 Seiten, 20,60€