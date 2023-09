Bobby Alu live im Chelsea

Bobby Alu ist kein Unbekannter in der Musikwelt, denn der Musiker aus Byron Bay spielte schon als Supportact bei zwei Daten von Xavier Rudd's Europa Tour und war für fünf Jahre sein Percussionist. Ebenso trat er im Vorprogramm von Trevor Hall und dem John Butler Trio auf. Solo singt der Australier singt, greift gerne zur Ukulele und ist ebenfalls Percussionist.

Seine Musik fühlt sich leicht an, macht Spaß, geht ins Ohr, beschwört ein Bilder von Insel, Strand und Freiheit herauf, bevor sie die Hörer:innenschaft völlig in den Bann zieht. Das Radio in seiner Heimat verpasste seiner Musik sogar den Namen "Pacific reggae tunes“ (Radio Australia). Egal wie man das Ganze bezeichnet, es ist eine Positivität und einen Groove der seinesgleichen sucht. Die Songs kennen keine Genregrenzen, was die Musik noch interessanter macht.



Am 12.09. kommt der talentierte Bobby Alu ins Chelsea und bringt seine Stücke live auf die Bühne. Diesen Abend solltet ihr nicht verpassen.



