Korn am NovaRock 2025

Liebe Musikfans, es ist uns eine große Freude, euch eines der Highlights des diesjährigen NovaRock-Festivals anzukündigen: Die amerikanische Band Korn wird die Bühne rocken! Als eine der einflussreichsten Bands im Bereich Nu Metal hat Korn seit den frühen 1990er Jahren die Musikwelt geprägt und zahlreiche Fans weltweit begeistert.

Korn wurde 1993 in Bakersfield, Kalifornien, gegründet und ist bekannt für ihren einzigartigen Sound, der Elemente aus Metal, Alternative, Hip-Hop und Industrial verbindet. Mit ihrem rohen, emotionalen Stil und tiefgründigen Texten sprechen sie seit Jahrzehnten eine breite Hörerschaft an. Die Band besteht aus Jonathan Davis (Gesang), James "Munky" Shaffer (Gitarre), Brian "Head" Welch (Gitarre), Reginald "Fieldy" Arvizu (Bass) und Ray Luzier (Schlagzeug).

Korn hat im Laufe ihrer Karriere eine beeindruckende Diskografie veröffentlicht, darunter Meilensteine wie "Follow the Leader" (1998), "Issues" (1999), "Untouchables" (2002) und "The Nothing" (2019). Jedes Album zeigt die Weiterentwicklung ihres Sounds und enthält zahlreiche Hits, die zu Klassikern geworden sind, wie "Freak on a Leash", "Blind", "Falling Away from Me" und "Can You Hear Me?".

Freut euch auf eine energiegeladene Show, bei der Korn ihre bekanntesten Songs sowie neue Tracks aus ihrem aktuellen Album "Requiem" präsentieren werden. Die Band ist bekannt für ihre intensive Bühnenpräsenz und ihre Fähigkeit, das Publikum mit ihrer emotionalen Musik zu fesseln.

Verpasst nicht die Gelegenheit, eine der einflussreichsten Bands des Nu Metal live zu erleben! Sichert euch eure Tickets und seid dabei, wenn Korn beim NovaRock für eine unvergessliche Nacht sorgt.

Wir freuen uns auf einen Tag voller Power, Emotionen und großartiger Musik!