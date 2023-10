Dick anziehen brauchte man sich an diesem 02.10.2023 nicht, weder drinnen noch draußen. So war der Schanigarten vorm Chelsea gut gefüllt.

Mit einer dementsprechend überschaulichen Menge im Club hatten währenddessen Here For A Reason zu kämpfen. Die Pop Punk Band aus Wien versuchte das Flair ihrer (Pop-) Punk Helden wie Blink182 und Green Day heraufzubeschwören, was ihren am besten mit einem Cover aus verschieden Medleys aus den Tagen des Poppunk gelang. Ihr Song "Standby" stand ebenfalls auf der Playlist, es juckte einen schon, ein kleiner Pit, zumindest ein bisschen gegeneinander schubsen, doch im Saal bewegte sich niemand. Der Frontman mühte sich vergebens mit der Arbeit des störrischen Publikums ab. Man sah die Ambitionen der vier Herren auf der Bühne, jedoch dürf(t)en sie sich noch einen Funken mehr Eigenständigkeit trauen um aus dem großen Poppunk-Brei herauszustechen.



Danach zeigte sich das Chelsea wie verwandelt, nicht nur war es voller, sondern die Stimmung auch wärmer. Einige der Besucher:innen wagten es gar zu tanzen, als Alex Lahey mit "On The Way Down" ihr Set startete. Erst schüchtern, dann lauter, sangen sogar manche Fans die Lieder der Australierin mit, die mit ihrer Band ihren ersten Auftritt in Wien absolvierte. Es gefiele ihnen sehr gut hier, bemerkte Lahey, die immer noch ein klein wenig mit dem Jetlag kämpfte. Manchmal käme man in ein richtiges ‚shithole‘, lachte sie. Die Musikerin, die von Bassitin Jen aus Chicago, Matt (Gitarre) und Jessica (Drums) aus Melbourne unterstützt wurde, wechselte zwischen Stücken aus ihrem neuen Album The Answer Is Always Yes und älteren Stücken wie zum Beispiel "Wes Anderson" (B-Grade University). Diese Mischung fand beim Publikum großen Anklang. "Congratulations" widmete man den zwei Ex, die miteinander vor den Traualtar getreten sind. Ein gelungener Wechsel zwischen Indie und ganz leichtem Poppunk. So catchy, auch das Lied "Good Time" und der Lovesong "Makes Me Sick". Letzteren spielte Lahey auf der verstärkten Acoustic-Gitarre. "Newsreader" überhaupt als Solo auf dem besagten Instrument. Es ist eine Erinnerung an die Zeiten als Covid das Leben bestimmte. Die Begleitband hielt entspannt im Hintergrund, erwies sich allerdings als großartige Musiker:innen, wo jeder Ton saß. Lahey sprach weiter über Covid in Australien und die Auswirkungen auf ihr Album. "I had a good time at mom‘s", erzählte Alex und rechnete nicht damit, so lange dort zu sein. Die perfekte Ankündigung für ihr Lied "Permanent". Kurz darauf, als Matt an seinem Effektboard und seiner Gitarre schraubte, meinte sie amüsiert: "The Train is part of the band. Okay the subway!" Zu "Good Time" konnte man nur tanzen und einmal mehr zeigte sich Laheys Gespür für Songwriting, das sie über die Jahre erweiterte. Der Titel The Answer Is Always Yes sei angelehnt an eine Impro Comedy Show, bei der gewisse Regeln gelten, erläuterte Alex Lahey gegen Schluss. Den Bühnenabgang für die Zugabe ersparte sich das Quartett gleich, denn sie würden uns nicht für blöd verkaufen und ein 'peek-a-boo' –quasi ein lausiges Versteckspiel für kleine Kinder "mit uns" spielen. Die Musiker:innen erfreuten stattdessen mit drei Liedern als Encore- "Every Day’s The Weekend" ,"The Answer is Always Yes" und "I Haven’t Been Taking Care Of Myself“-einmal noch an diesem Abend das Chelsea, bevor es zum ausgiebigen Autogramme schreiben an den Merchtisch ging. Vielleicht funktioniert es ja, dass der Wunsch nach einem Wiedersehen mit Lahey einfach mit 'YES' beantwortet wird.





Setliste:

On The Way Down

They Wouldn't Let Me In

You'll Never Get Your Money Back

Wes Anderson

Makes Me Sick

Congratulations

You Don't Think You Like People Like Me

Misery Guts

Newsreader

Permanent

Good Time

Every Day’s The Weekend

The Answer is Always Yes

I Haven’t Been Taking Care Of Myself