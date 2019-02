Die Rockgrößen, deren erstes Album 1970 erschien, kamen in die SIMM City in Wien Simmering und geigten in gewohnter Manier auf. Die Besucher der fast ausverkauften Halle, wiesen zwar alle schon ein gewisses Alter - ebenfalls von der Pubertät weit entfernt auf -, ließen sich allerdings keine Altersschwäche anmerken. Die Stimmung hatte des Supportacts Jay Bow schon die entsprechende Temperatur, nämlich großartig. In den Gesichtern schwang die Reminiszenz an "the good old days" des Rock mit. Uriah Heep bereite es offensichtlich große Freude in Wien zu spielen, wie die Bilder der nachfolgenden Bilderstrecke zeigen.