Prüfungen - Band 2 der Red Trilogie

Rückblick

Für manche ist das Rote nur ein Mythos. Niemand weiß woher diese künstliche Intelligenz kommt und ob sie existiert. Zu Lieutenant James Shelley hingegen scheint das Rote ein spezielles Verhältnis zu haben. Sind seine Eingebungen, die ihm uns seinen Kameraden öfters das Leben retten nur Intuition? Oder hat sich das Rote in seinen Kopf gehackt? Lieutenant James Shelley und seine Einheit von Soldaten der US-Army befanden sich auf einem Kreuzzug für die Gerechtigkeit, als sie die unautorisierte Mission Erstes Licht ausführten. Sie kehren nach Amerika zurück, um sich vor einem Kriegsgericht zu verantworten – entschlossen, die Korruption in der Befehlskette aufzudecken, die sie zu ihren Taten gezwungen hat. Aber in einem Land, das noch immer vom nuklearen Terrorismus des Koma-Tags gezeichnet ist, ist der Gerichtssaal nur eines von vielen Schlachtfeldern.



The Red: Prüfungen

Die Geschichte setzt ungebremst bei Band 1 fort und nimmt im Laufe des Geschehens noch einiges an Fahrt auf. Die erhofften Wendungen in der Handlung bleiben nicht aus, wer allerdings glaubt, dass hier alles nur mit viel Bumm-Bumm in Schutt und Asche gelegt wird, irrt. Linda Nagata beschreibt wie im ersten Teil des Buches sehr ausführlich und detailliert wie Kämpfe abseits von Schlachtfeldern in der Politik und im Gerichtssaal ausgetragen werden. Hier sind die Waffen zwar anders und weniger blutrünstig, doch die Klingen und Worte sind nicht weniger scharf.

Als Leser kann man sich in die beschriebenen Situationen gut einlesen und hat eine klare Vorstellung von den Gegebenheiten. Dennoch treten gelegentlich Szenen und Aspekte auf, die eine ausführlichere Schilderung vertragen würden und die Autorin könnte ruhig tiefer in die Hintergründe dazu eintauchen.

Zum Beispiel kommt es vor der Verhandlung im Gerichtssaal zu einer Konfrontation, die aus dem Zusammenhang gerissen wirkt. Erst später schließt sich diese Lücke. Es ist eine Gratwanderung, wie viel man beschreibt ohne auf zukünftige Handlungsstränge zu weisen und ihnen vor zu greifen.

Selbstverständlich werden Kämpfe im zweiten Roman nicht nur mit Paragraphen ausgetragen. Lieutenant James Shelley und sein Team bekommen Gelegenheit ihr Können in den Dienst ihres Landes zu stellen. Eine geheime Organisation taucht auf und stellt Lieutenant James Shelley vor die Frage, wer tatsächlich zum Wohl der Bevölkerung agiert. Arbeitet er möglicher Weise für die Falschen? Ist die Regierung nur eine korrupte Marionette der mächtigen Drachen und Wirtschaftsbosse? Welche Entscheidungen werden unter dem Deckmantel "Opfer zum Wohle des Volkes" getroffen, die in Wahrheit nur den Interessen der Drachen entspringen?

Linda Nagata zeichnet ein Bild einer möglichen nahen Zukunft auf, in der ein Programm mit fortschrittlicher Künstliche Intelligenz - KI - zum ersten Mal aktiv und selbstbestimmt beginnt in das Geschehen der Welt einzugreifen. Sowohl die Schauplätze als auch die Reichweite dieser Entwicklung beschränken sich nicht auf einen Staat oder Kontinent. Konzerne operieren durch die Globalisierung weltweit und jedes fallende Dominoteil setzt eine Kettenreaktion in Gang, die den Globus umspannt. Reiche "Drachen", die sogenannte Elite in diesen Büchern, sind so unglaublich reich, einflussreich und mächtig, dass sie sich lediglich um ihre eigenen Interessen kümmern und Menschen bloß Statisten ohne Würde oder Rechte sind. Doch das Rote, diese Künstliche Intelligenz, von der niemand so genau weiß, welche Art von Programm und was ihre Absicht ist, mischt sich ein und beginnt die Geschicke der Menschheit in eine eigene Richtung zu lenken. Ob das für die Menschheit gut ist oder ob nur ein neuer "künstlicher Drache" entsteht ist noch nicht absehbar. Das Rote, diese KI kann Hoffnung sein oder erst Recht der Untergang. Als Lieutenant James Shelley am Ende des zweiten Bandes etwas zustößt, werden sowohl seine Kameraden als auch die Leser über seinen Verbleib und ob er noch am Leben ist, im Ungewissen gelassen. Mit diesem Cliffhanger darf man sich auf den dritten Teil freuen, in dem es hoffentlich wieder eine weitere Portion Spannung, rasante Action, hintergründige Recherche und unvorhersehbare Wendungen gibt.

Band 3 - "Funkstille" erscheint am 03.07.2017.

