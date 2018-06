Als Künstler, der sowohl seine ernsten wie auch heiteren Seiten in Wort und Musik zeigt, präsentierte sich Olli Schulz seinen Fans auch an diesem Abend in der gut besuchten Arena. Einige Besucher reisten für den Musiker sogar extra nach Wien um die Songs seines vierten CD Scheiß Leben, gut erzählt und den ihrer Vorgänger zu lauschen. Abgerundet wurde die musikalische Darbietung durch Erzählungen und Gedanken mit denen Olli Schulz das Publikum zu fesseln vermochte. Spontan baute er auch vom Publikum mitgebrachte Accessoires in seine Performance ein. Davon und von dem was es sonst noch an diesem Abend zu sehen gab, soll folgende Bilderstrecke einen Eindruck vermitteln.