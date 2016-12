Lance Butters & Ahzumjot

Die Rapper starten mit dem "Many Men von 50". Die Besucheranzahl angemessen, das Konzert aber bei Weitem nicht ausverkauft. Support? Brauchen sie nicht, sie liefern alleine eine krasse Show ab, auch wenn sich die Fanbases der zwei Künstler etwas unterscheiden.



Die Show ist in 4 Teile aufgeteilt: Die Welle Part 1, Ahzumjot-Solo, Lance Butters-Solo und dann das große Finale mit den bekannten Tracks der Welle-EP und dem gleichnamigen Song als Zugabe.



Ahzumjot singt die Songs live. Dieser Mann braucht kein Playback, keine ausgefallene Lichtshow - die Live-Extended-Versionen reichen aus, um Emotionen in ein Rapkonzert zu bringen. Später kommt wieder Lance Butters dazu, die Stimmung wechselt in sekundenschnelle von "nachdenklich" zu "Party".



"Dunkelrote Augen"



Der süße Duft der Joints breitet sich in der Crowd aus. Auch Chris Miles tritt kurz für den Track "Wie gewohnt" vor die Turntables, liefert seinen Part lässig und ohne Stress gekonnt ab. Zwischen den Tracks immer lockere Überleitungen und ein paar spontane Gags, Ahzumjot findet sogar Zeit, den besten Liveshow-Snap der Welt zu machen: "WIEN WAS GEHT?" Die Menge komplett still, nur ein "Du bist scheiße!" ist zu hören. Family Guy lässt grüßen. (Der Snap ist unter @ahzumjxt abrufbar, unbedingt ansehen!)



Nur wenige Künster schaffen so eine gelassene, aber doch "Turnup-Atmosphäre"., kein großes Fangetue wie bei einem Justin Bieber-Konzert. Als wären die besten Kumpels bei einer WG-Party dabei. Nur dass sie gleich Mal zwei Stunden rappen und alle feiern es.