José González & The String Theory | 28.01.2017 | Gasometer

José González ist ein Garant für Gänsehaut und emotionale Momente und das 30-köpfige Orchester "The String Theory" fügte sich perfekt in die Songs des Schweden ein. Ein riesengroßer Wehrmutstropfen war allerdings, wie so oft, der Veranstaltungsort: der Gasometer präsentierte sich einmal mehr als Stimmungskiller sondergleichen. Vor allem zwei Fragen stellen sich: 1. Warum werden die Videowalls bei einem so gut wie ausverkauften Konzert nicht eingeschaltet? Gerade bei einem Konzert wie diesem, wo nahezu alle Beteiligten auf der Bühne gesessen anstatt gestanden sind, wären Videowalls mehr als nur angebracht - vor allem wenn sowieso schon welche vorhanden sind. Und 2.: Warum schafft es eine Konzert(!)location nicht, für ordentlichen Sound zu sorgen? Nichtsdestotrotz war das Konzert an sich großartig - das nächste Mal dann allerdings bitte in einer geeigneten Location wie dem Konzerthaus oder der Arena!