Die 2013 gegründete Band rund um Sänger Dubravko Laco vereint Heavy Metal mit klassischem Rock und Blues und zeichnet sich durch sehr emotionale und kraftvolle Live Shows aus. In der SIMM City in Wien Simmering hatten sie am 14.02.2019 Gelegenheit dies als Vorband für die Rock Legenden von Uriah Heep unter Beweiß zu stellen. Der Großteil des Publikums kam sicher um den Hauptact zu sehen, doch das tat der Stimmung im nahezu ausverkauften Saal, keinen Abbruch, denn diese war vom ersten Beat an gut. Seht selbst in der folgenden Bilderstrecke.