I am Hardstyle - Part 1

Der 09. Mai war ein wichtiger Tag für viele Hardstyle Fans aus Wien und der näheren - und teils auch weiteren - Umgebung. I AM HARDSTYLE hatte sich mit hochkarätigem LineUp angekündigt, sodass schon lange vor Beginn viele Fans in gepannter Erwartung vor den Toren der Marx Halle Schlange standen. Belohnt wurden sie mit Plätzen nahe der Bühne die sehr schnell rar wurden. Gegen Ende des Auftritts der ersten Acts - DJ Scale, Rebourne vs. Galactixx und TNT aka Technoboy & Tuneboy war an einem freien Platz in der vorderen Hälfte der Halle gar nicht mehr zu denken. Als Host fungierte mitreißend MC Villain, der häufig auch als Bindeglied zum Publikum fungierte.