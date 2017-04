Food For Fire - Kochen für Abenteurer

Auf den ersten Blick mag sich der Leser fragen, was es in Bezug auf Grillen viel zu schreiben oder erklären gibt. Wir alle haben einen Griller und belegen ihn mit den üblichen Bratwürsten (alternativ am Stecken), Folienkartoffeln oder Steak. Und mit ausreichend Glück und Geschick kann man das Stück zwischen dem rohen und dem verbrannten Fleisch dann auch essen. Das tut man dann auch in den Männerrunden, sonst könnten wir gleich warm duschen. Wer aber Essen nicht einfach nur auflegen, sondern neue Rezepte verwirklichen will, findet hier einen guten Einstieg.

Das Buch ist reichlich bebildert und zeigt uns, was die Küche im Freien zu bieten hat. Schon der Anblick der fertigen Speisen ermuntert zum Holz hacken. Verzweifelt sucht man eine Gußeisenpfanne.

Doch bevor man ans Eingemachte geht, schildert uns Niklas Ekstedt, wie man den Grillplatz richtig vorbereitet, welche Hölzer ideal als Brennstoff sind, welchen Anteil der Rauch am Aroma hat, warum Gusseisen so wichtig ist und den richtigen Einsatz von Fett.

Bei den Rezepten geht es back to the Basics: Skansk Senf, eingemachte Blüten, Heusalz, Holunderpickles, selbsgemachte Butter, Frischkäse, Brot und einiges mehr. Das alles bildet die Grundlage für die Speisen und sorgt dafür, dass alles auch so richtig gut schmeckt. Die Würze liegt im wahrsten Sinne im Detail.

Dann gibt es noch die Kleinigkeiten: Salat, Frischkäse mit Pilzen und Bärlauchblüten, Artischocken mit Wacholderbutter, reichlich garnierte Hot Dogs und noch einiges mehr. Diese Gerichte sorgen für Vielfalt und Variation und lassen sich mit vielen Speisen kombinieren und somit den Teller schön abwechslungsreich und bunt machen.

In der Mitte des Buches finden wir die Hauptgerichte: Beef Rydberg, die Luxusvariante aus dem legendären Hotel Rydberg. Heugeflämmter Kabeljau, Wildfleichbällchen, auf Stein gebratenes Lamm, Fisch und Krabben.



Wer glaubt, dass er danach noch etwas Platz im Bauch hat, kommt im Abschnitt für den Nachtisch nicht zu kurz: Blaubeer-Crumble, Sauerteigwaffeln,

Donuts, etc. ...

Wer verspührt hier nicht einenimmer stärker werdenden Drang nach Lagerfeuer?!

Und zwischendurch und zum Abschluss gibt es noch Tipps für die Kaffeepause mit sieben Variationen von Keksen.

Fazit:

Kochen ist nicht so mein Ding. Ich bin eher am kulinarischen Gaumenerlebnis nach der Zubereitung interessiert, der Werdegang ist ein Mittel zum Zweck, das besser anderen vorbehalten bleibt. Allerdings dieses Kochbuch weckt auch in mir Freude zum Kochen. Oder bessser zum Grillen, Braten und am Feuer zubereiten! Kein Induktionsherd, kein Dröhnen des Dunstabzuges, kein unnötiges Gedöns. Stattdessen knisterndes Holz, rauchige Aromen und das Rauschen der Blätter. Lagerfeuer inklusive Romantik und gutem Essen. Genau mein Ding!

Wer Grillen noch puristischer erleben, auf Hightech verzichten und lieber mit einfachen Mitteln Essen zubereiten will, der findet in dem "Lagerfeuer-Kochbuch" (im Original "Food For Fire") 95 Rezepte, die auch im Sommer einen ordentlichen Brennholzverbrauch garantieren. Das Buch ist schön gemacht, originell inspirierend und eine wirkliche Abwechslung zu den üblichen Grillratgebern. Genug, ich gehe Holz hacken!

Über den Autor:

Niklas Ekstedt ist ein Sternekoch aus Schweden, der sich zuerst von seinen Wurzeln lösen musste, bevor er ihre Vorzüge erkannte und einen modernen Weg zu ihnen zurück fand. Er liebt seine Familie, Kochen, Grillen und Braten auf offenen Feuer, Kochgeschirr aus Gußeisen und ist strenger Verfechter der Fika, der schwedischen Kaffepause. In jungen Jahren zog er in die Welt hinaus und kochte in mehreren 3-Sterne Michellin Restaurants, unter anderem in Chicago und New York, Spanien und England, bevor er mit 21 in Helsingborg sein erstes Lokal eröffnete. Später begann er in einer in Schweden mittlerweile berühmten Kochshow im Fernsehen vor Publikum zu kochen. Seit letzter origineller Coup war die Eröffnung des "Ekstedt", einem Restaurant, wo nach genau den Prinzipen dieses Buches gekocht wird.