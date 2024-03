Wien für die Tasche

Die Wiener:innen sind schon eine spezieller Schlag, das wissen die angrenzenden Bundesländer und das Nachbarland Deutschland nur zu gut. Auch Touristen aus anderen Destinationen haben sich an den Bewohner:innen der österreichischen Hauptstadt die Zähne ausgebissen. Das liegt nicht nur am Schmäh. Der Wiener Grant ist sensationell und stolz auf die dazugehörigen Auszeichnungen sind die Wiener:innen sowieso. Das Siegel „lebenswerteste Stadt“ und das „Wiener Herz“ beuteln diese ab wie nix. Zu dieser Erkenntnis kommt der Wiener Alltagspoet Andreas Rainer in seinem neuesten Buch "Wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt: Wien-Liebe To Go". In jenem versammelt der Autor Erklärungen zu Wien und dem Menschenschlag, der in dieser Stadt lebt, und natürlich auch die beliebten Anekdoten von Social Media aus dem Alltag zum Nachlesen. So sind das Wetter und die öffentlichen Verkehrsmittel gerne ein Thema, ebenso das Kaffeehaus, der Alkohol und der Tod. Für die Arbeit und nötige Disziplin dazu gibt es sowieso eigene, wichtige Regeln und aus Deutschland kommend sollte man dringend gewisse Begriffe und Fragen vermeiden. Sonst bekommt man "ihn" zu spüren,-den Wiener Grant (oder die Gemütlichkeit/den Schmäh). Gerne auch mal in Form von Schildern zum Ausdruck gebracht, die ebenso im Buch abgedruckt sind. Hinten im Wörterbuch sind ein paar ur-typische Ausdrücke (wie Bahöl), die man braucht um über die Runden zu kommen. Sehr schön wird auch die Ungeduld der Hauptstädter beim Warten auf die Öffis aufgezeigt, die sich allerdings herrlich mit der Gemütlichkeit im Kaffeehaus oder auf der Insel schlägt. Für Nicht-Wiener:innen geht das Büchlein gut als Reiseführer der anderen Art durch und ist amüsant. Für Wiener:innen könnte das Werk gerne noch ein wenig dicker sein und mehr der Anekdoten versammeln, die es über das ganze Jahr zum Lesen gab. Das wäre die perfekte Erinnerung. Nichtsdestotrotz bietet das Buch auf 100 Seiten ein Bild von Wien, das in eine Tasche passt. „Wien-Liebe To Go“ eben.



Wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt

Andreas Rainer

erschienen bei story.one

gebundene Ausgabe, Hardcover, 100 Seiten, 10 Farbbilder, 18,00€