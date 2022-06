Stoabeatz 2022 - Tag 2

Den zweiten Tag des Stoabetz Festivals läuteten Johannes und Johannes & die Snakes ein. Grell leuchtende Glitzer-Kostüme mit flotter Popmusik trafen auf Herzschmerz-Lyrics wie in "Du kennst die Liebe nicht". Eine Kombination die gut ankam und die Tanzfläche vor der Seebühne schnell füllte.

Etwas ernsthafter ging es mit dem Mundart Duo Fischer & Rabe weiter. Ihr Piano-Soul mit Gitarrenbegleitung handelt von Herausforderungen des Leben- Verlust, Einsamkeit und dem Abschied von Träumen.

Weitaus fröhlichere Klänge spielte die Alternativ/Indie-Rock von The skipping stones. Danach folgte Slicky Nerves mit Stücken von Grunge bis Punk.

In Sachen Punk schloss sich musikalisch auch gleich anschließend die Mundart Band GLUE CREW an. Inspiriert von Austro Pop, Rap, Ska und eben Punkrock, performten die Musiker Songs mit unterhaltsamen Mundart-Texten. Die Lyrics regten das eine oder andere Mal zum Nachdenken an. Sänger, Gitarrist und Songwriter Thomas Mulitzer aka Tom the One ist übrigens auch als Schriftsteller (aktuell: "Pop ist tot"; Verlag: Kremayr& Scheriau) erfolgreich unterwegs.



Mehr in Richtung Folklore bewegte sich die Musik der nächsten Band, dem Sextett Gewürztraminer & der gemischte Satz. Die aus einem Trio entstandene Gruppe spielte mit ihrem „gemischten (Bläser)-Satz“ einen bunte Mix aus ihrem Programm. Etwas Jazz, etwas Folk wie in "Tanzverbot", etwas Rock, ein wenig Reggae, gewürzt mit Wienerlied wie in "Hausdetschn" oder "Waun da Summa wieda kummt" und Austro-Pop.

Den Abschluss machte die deutschen Rapperin FIVA. Gesellschaftskritische Texte, welche diese eindringlich vortrug, wie ihre Songs "Goldfisch" oder "3 Ausrufezeichen" vergisst man von ihrem Auftritt nicht so schnell. Trotz des einsetzenden Regens blieben die Leute bis zum Schluss und die Künstlerin belohnte dies Freestyle Rap als Zugabe.