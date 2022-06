Stoabeatz 2022 - Tag 1

Nach zwei Jahren steht das Stoabeatz Festival wieder auf dem Programm. Liebhaber dieses alternativen Musikfestivals mussten sich mit "Ersatzveranstaltungen" in kleinem Rahmen begnügen. Doch nun ist dreitägige Festival -wie wir es kennen!- zurück, mit altbekannten Dingen, aber auch mit einigen Neuerungen.

Gleich geblieben ist die bunte Auswahl an Musik, von moderner Volksmusik über Rock, bis zu deutschsprachigem Rap ist alles dabei.



Die Hauptbühne fand sich gleich neben gleich neben den See, somit konnten auch die "Wasserratten" und Hobbykapitäne der Musik lauschen. Der dynamische Auftritt von BaamBrass brachte allerdings fast die Bühne zum Einstruz. Als Grund entpuppte sich ein angeschlagener Pfosten. Diesen richtete die Crew noch während des Gigs und es ging ohne Verzögerung weiter.



Zur Stärkung gab es auch dieses Jahr unter anderen ein Frühstücksservice und frischen Kaiserschmarrn. Die Zubereitung der Süßspeise erwarteten viele Fans sehnlichst. Neu auf der Agenda für 2022 sind ein Grill-Workshop und eine Bierverkostung, welchen eine lokale Tiroler Brauerei präsentierte.

Nach Speis und Trank sorgte man auch für ein Angebot an körperlicher Ertüchtigung. Zur Wahl standen das beliebte Yoga am See, eine Wald- und Wiesen-Wanderung und der mehrstündige Stoabeatz Hike.