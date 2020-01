Sound&Snow 2019/20 Festival

Schon lange bevor sich die Türen öffneten wusste man, dass dieser Abend heiß wird heiß und das nicht nur wegen der "winterlichen Hitzewelle", die man auch in Bad Hofgastein zu spürte. Eine endlos wirkende Schlage von Fans hatte sich vor dem Festival-Gelände gleich neben der Schlossalmbahn versammelt und fieberte dem Einlass entgegen. Wer an diesem Abend keine Karte hatte, der durfte nur auf einen Wiederverkäufer hoffen, denn das erste Ski-Opening von Bonez MC & RAF Camora war restlos ausverkauft. Nachdem die Newcomer Majan und Joshi Mizu das gut gelaunte Publikum aufgeheizt hatten, betrat als erster Hauptact Kontra K die Bühne. Kraftvoll „er-rappte“ sich der Berliner Musiker die Sympathie des Publikums. Das Konzertgelände zeigte sich mittlerweile zum Bersten gefüllt und zu dieser Zeit war die Stimmung schon sprichwörtlich an der Decke. Zum Befinn des Auftritts von Bonez MC & RAF Camora durchbrach sie diese richtig. Hits wie "500PS", "Nummer unterdrückt" und "Kokain" sang die Menge textsicher mit, zu "Arm Ge-waved" sprang sie, dass der Boden nur so vibrierte.So aufgeheizt die Atmosphäre auch war, so friedlich verlief das ganze Konzert. Und so schnell wie sich der Platz vor der Bühne gefüllt hatte, so schnell zog das Volk nach Ende des Gigs weiter zur After-Show-Party und dem Abend noch den gebührenden Abschluss zu verpassen.