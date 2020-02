Der heutige Abend im Wiener Neustädter SUB war voller Gegensätze. Etwa so wie grüne Tomaten mit Himbeersoße. Klingt unverträglich, wirkt dann auf den ersten Blick in Komplementärfarben sinnvoll abgestimmt und der Zunge entgleitet dann ein "Wahnsinn, sowas geht auch!". Bei den Welsern ist das nicht anders. Der Name suggeriert Vorstellungen, die dann mit viel Besserem überspielt werden.