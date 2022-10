Selbstfürsorge und Achtsamkeit für den Alltag

Deine To-do-Liste ist super lang und du weiß nicht mehr wo der Kopf steht, der Chef macht Druck, vielleicht hast du auch noch Kinder oder sogar ein Kleinkind/Baby. Viel Platz für Selbstfürsorge bleibt da bei vielen Frauen nicht mehr und seit Corona hat sich die Lage nicht unbedingt verbessert. Vivian Mary Pudelko ist Musiktherapeutin, Musikerin und Yogalehrerin und arbeitete sowohl in Kliniken und ist nun privat tätig. Die Mutter dreier Kinder ist Referentin im Sozial-und Gesundheitsbereich und Dozentin in der Musiktherapie-Ausbildung in Österreich und der Schweiz. Mit ihrem Buch "Darf ich das? Wie Selbstfürsorge im Alltag gelingt" will sie zur Veränderung beitragen.



Ein Buch von vielen Selbsthilfebüchern, werden sich die bösen Stimmen wieder zu Wort melden. Doch schon die positive und fröhliche Einleitung machen Lust sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Durch die sozialen Medien und Bücher irgendwelcher Sternchen, ist der/die eine oder andere schnell zu einer/m Expertin/Experten geworden. Die Autorin erklärt allerdings genau in ihren Kapiteln, was es mit Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, Resilienz und weiteren wichtigen Themen auf sich hat und wie man diese am besten angeht. Auf den ersten Blick erscheint alles so leicht und logisch. Jedoch braucht es in Wahrheit dann doch mehr als ein bisschen Hausverstand. Seien wir uns ehrlich: Wie oft haben wir eine Verkühlung anstehen lassen, weil uns der Chef oder die Kinder noch dringender gebraucht haben? Wie oft sind wir von Termin zu Meeting zu Termin gehetzt um dann nur noch ins Bett zu fallen? Die Schriftstellerin führt hilfreiche Tipps wie eine Auszeit auf der Toilette –ja das kann Wunder wirken-oder kleine Yoga- und Entspannungsübungen ebenso an, wie eigene Erfahrungen. Dadurch, dass sie eigene Erlebnisse einbringt wirkt das Werk viel zugänglicher und macht zumindest Mut für einen Versuch. Zwischen gewissen Stellen im Buch gibt es auch immer wiederPlatz sich Gedanken und Wünsche zu notieren oder Zeichnungen anzubringen. Generell hat man als Leser*in nicht das Gefühl nur einen Frauenratgeber oder ein psychologisches Fachbuch zu lesen. Die Mischung macht es aus. Jedes Kapitel ist anders, manche passen zusammen, überschneiden sich –wie in jeder Materie-, aber für die Leser*innenschaft besteht die Möglichkeit überall besser mit sich umzugehen lernen. Den „kleinen Mut“ zu lernen, sprich Dingen ins Auge zu blicken, denen man sonst ausgewichen wäre. Diese anzusprechen, “Nein“, zu sagen oder “Ich fühle mich in dieser Situation nicht wohl“. Ebenso es zu lernen "es wert zu sein". Auf den eigenen Körper zu hören. Und die auf die Frage „Darf ich das?“ ganz laut und freudig „Ja“ zu rufen.





Darf ich das?

Wie Selbstfürsorge im Alltag gelingt

von Vivian Mary Pudelko

erschienen bei Kremayr & Scheriau

Klappenbroschur, 192 Seiten, 22,00€