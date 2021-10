Nova Rock Encore 2021

Nach der Absage vieler Konzerte in den letzten Monaten, die auch das Nova Rock betraf, gab es am 11. September nun einen Lichtblick für die Nova Rock Fans. In kleineren Rahmen, sowohl vom Ort, als auch der Dauer, fand im Stadion von Wiener Neustadt das eintägige Nova Rock Encore - Festival statt.

Das angebotene Musikprogramm präsententierte sich mit Parov Stelar, Seiler & Speer, Bullet for my Valentine, Millencolin, Jinjer, Russkaja und Fleks mehr als abwechslungsreich. Ebenso bot man den der Presse eine Pressekonferenz/Informationsveranstaltung mit Ewald Tatar an. In diesem Rahmen dankte der Veranstalter dem ebenfalls anwesenden Bürgermeister von Wiener Neustadt für seine Unterstützung. Besonders hob man die hohe Anzahl der Besucher mit Impfung (86%) hervor. Die restlichen 14% erschienen brav mit ihrem PCR Test und das ist doch ein tolles Ergebnis bei 15.000 Besucher*Innnen!

Am Ende des Events glänzte es noch ordentlich für Marcus Füreder, besser bekannt als Parov Stelar. Für "The Burning Spider" gab es Gold (also eine goldene Schallplatte!). An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation!



Für einen ausführlichen Festivalbericht schaut bei uns unter dieses Link vorbei. Darüber hinaus drückt die Bilderstrecke erstklassig aus, dass toll es war endlich wieder Festival-Feeling zu haben!