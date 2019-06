Nova Rock 2019 - Tag 1

Auch dieses Jahr am Nova Rock hatte man die Qual der Wahl und man musste sich die Frage stellen, welche der unzähligen Bands sieht man sich an. Gibt es doch die Red-Stage, Blue-Stage, Red-Bull Stage und die Singer/Songwriter-Stage. Wie auch immer eure Wahl ausfiel, hier findet ihr eine Auswahl an Fotos von Sabaton, Pendulum DJ-Set, Sum 41, SKA-P, Mono & Nikitaman, Pussy Riot, Three Days Grace, Luciano, I Prevail und Waving The Guns.

