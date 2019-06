Nova Rock 2019 - Tag 3

An dritten Festival-Tag spielten unter anderem Acts wie Paul Kalkbrenner, In Flames, In Extremo, Powerwolf, Rin, J.B.O., Beyond the Black, Reel Big Fish und To The Rats & Wolves und boten auf dem Gelände in Nickelsdorf einen attraktiven Genre-Mix. Eine Bilderstrecke.



Die Bilderstrecken der anderen Tage des Nova Rock Festivals 2019 und die jeweiligen Links findet ihr unten in der Link-Liste.