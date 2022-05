Lehrreihe Spurensuche mit Zukunftsaussichten

Bettina Ludwig ist Kulturanthropologin, Keynote - Speakerin, freie Wissenschaftlerin und Unternehmerin. Im Rahmen als Entrepreneurin co-gründete sie das Zukunfts.Symposium Eferding.



Am Anfang des Buches erklärt die Autorin ihren Leser*innen erst einmal, was man ungefähr unter Anthropologie zu verstehen hat und wie jetzt die Kultur – und Sozialanthropologiehineinfällt. Früher hieß das Ganze übrigens Völkerkunde. Es kleiner Crashkurs sozusagen, mit dem Beginn, dass man beigebracht bekommt, dass Kultur heißt, dass der Mensch über Symbole kommuniziert. So weit, so gut. Was hilft das jetzt den Forscher*innen?!



Ob in der Gegenwart, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die Wissenschaftlerin zeigt anhand von Studien, Gesprächen mit anderen Forschern, eigenen Geschichten und Erfahrungen, ihre Ergebnisse. Bettina Ludwig selbst forscht mit der Jäger-und Sammler*innen Gesellschaft Ju/‘hoansi und legt im Buch auch sehr gut dar, wie Naturverbundenheit, Zeit und Besitz dort gesehen werden. Ihre Forschungen und speziell über das Spurenlesen als eine Urform als Wissenschaft sind beachtlich und zeigen auch, dass eine Kombination mit technischen Hilfsmitteln möglich ist.



Weiters lässt uns die Schriftstellerin an ihren Berichten teilhaben, die sich mit der Gewaltbereitschaft des Menschen befasst. Die Erkenntnisse und Aussichten sind überaus aufschlussreich und anregend. Darüber hinaus lernt man als Leser*in ebenfalls viel über Jäger-und Sammer*innen Gesellschaften und auch darüber wie schnell sich in unsere Köpfe eine gewisse Idee von Naturverbundenheit pflanzt und dies auch teilweise ungewollt rassistisch sein kann.



Fazit



"Unserer Zukunft auf der Spur – Wer wir waren, Wer wir sind, Wer wir sein können" ist ein unglaublich großartiges Buch. Bettina Ludwig schafft es die ganze Thematik nicht nur für Laien einfach zu erklären, sondern für ihre gesamte Leser*innenschaft spannend und durchaus optimistisch aufzubereiten. Sie beweist, mit ihrer Lektüre eindeutig, dass auch Frauen erstklassige Wissenschaftlerinnen sein können. Durch die gelungene Abwechslung in ihrem Werk kommt nie Langeweile auf, man verspürt sogar Lust in den Beruf oder zumindest ein wenig genauer in die Materie zu schnuppern. Sei es das Beispiel über eine veraltete Studie von Jane Goodall, das Spurenlesen, oder Menschen und die Zeit, die verschiedenen Gegebenheiten, die zusammenspielen und Analysen, man bekommt Lust zu „wissenschaften“. Die Bezüge zu Kolleg*innen und zu Historiker Rutger Bregman fügen sich perfekt ein. Fast wünscht man sich paar Seiten mehr. So muss ein Sachbuch sein!



Unserer Zukunft auf der Spur -Wer wir waren, wer wir sind, Wer wir sein können

von Bettina Ludwig

erschienen bei Kremayr & Scheriau

Paperback, kartoniert, 176 Seiten, 23,00€