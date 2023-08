Im Februar diesen Jahres spielte die deutsche Metalcore/Melodic Death Metal Band Heaven Shall Burn noch ein gefeiertes Konzert im Wiener Gasometer. Für knapp ein halbes Jahr später kündigte das Quintett eine Art Club-Show im Linzer Posthof an. Das störte die Fans keineswegs und die Vorfrreude schien ungebrochen. Die Gruppe legte mit dem Song "Endzeit" los, der das Publikum in Ekstase versetzte und zum Schreien brachte. Als Vorbands wärmten Bleed From Within und Shadow of Intent den gekonnt den Posthof auf und alle zusammen sorgten für ein tolles Konzerterlebnis!



Setlist Heaven Shall Burn:

1. Endzeit

2. Bring the War Home

3. Übermacht

4. Protector

5. Behinde a Wall of Silence

6. My Heart and the Ocean

7. Voice of the Voiceless

8. Godiva

9. Thoughts and Prayers

10. Forlorn Skies

11. Black Tears (Endge of Sanity cover)

12. Numbing the Pain

13. Tripitz

14. Valhalla (Blind Guardian cover)



Setlist Bleed From Within:

1. Stand Down

2. Sovereign

3. Levitate

4. Into Nothing

5. Pathfinder

6. Killing Time

7. I Am Damnation

8. The End of All We Know



Setlist Shadow of Intent:

1. Gravesinger

2. Barren and Breathless Macrocosm

3. The Migrant

4. The Heretic Prevails

5. The Catacombs

6. Farewell

7. Blood in the Sands of Time

8. Malediction