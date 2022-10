Geheimnisvolle Nebelschwaden

Roman Klementovic mag Pubs, den SK Rapid, Bier und Punkrock. Die letzten beiden Dinge sind auch in seinem neuesten Thriller "Wenn der Nebel schweigt" zu finden. Sein 2016 erschienener Thriller "Immerstill" wurde übrigens für die LandKrimi-Reihe von ORF und ZDF verfilmt. Sein neues Buch hätte ebenfalls Potential fürs Fernsehen.



Journalistin Jana, die mit ihrem Vater seit langem keinen oder kaum Kontakt hat, wird von dessen Freund Kurt verständigt, dass sie dringend nach Hause kommen muss. Zu Hause heißt in diesem Fall „Das Tal“. Dort wabert die meiste Zeit der Nebel und von diesem Ort ist sie schnellst möglichst verschwunden. Ihre Mutter wurde hier kurz vor dem Ende ihrer Teeniezeit ermordet, ihr Vater geriet unter Verdacht, steht es immer noch. Selbst Jana hat bis heute keine Gewissheit. Nun ist sie zurück, allerdings ist alles noch schlimmer als zuvor. Überall im Haus ihres Vaters liegen Berge von Müll und es stinkt bestialisch. Der Herr des Hauses möchte sich jedoch nicht helfen lassen, geschweige denn weiß die Protagonistin, wo sie anfangen soll. Auch im Ort schlägt ihr eine Mauer des Schweigens und der grenzenlosen Ablehnung entgegen. Nicht nur von der eigenen verbliebenen Familie, sondern vom ganzen Dorf. Nur ihr allererster Freund Chris und ihr Opa stehen ihr offen gegenüber. Jetzt will die junge Frau umso mehr hinter das Geheimnis des Mordes ihrer Mutter kommen. Doch sie sticht in ein Wespennest und immer mehr mysteriöse und grausliche Dinge passieren im Ort.



"Wenn der Nebel schweigt" spielt auf zwei Zeitebenen und auf einer schreibt Roman Klementovic aus der Sicht von Jana. Die andere erzählt langsam aufbauend, wie es zu dem Mord an ihrer Mutter kam. Der Wiener Autor bedient sich vor allem auf Janas Ebene zuerst einmal ziemlich allen Thriller und Beziehungs-und Familien-Klischees, die man verwenden kann. Gerne gesehen auch bei manchen Fernsehkrimi auf der Mattscheibe. An einigen Stellen setzt er das gut ein, manchmal mutet es ein bisschen überladen und ein wenig unglaubwürdig an. Es lässt dann die Hauptfigur entweder wie die Powerfrau schlechthin oder völlig naiv und weinerlich wirken. Bis kurz vor Schluss, ist man trotz dramatischem Showdown, geneigt von gutem Mittelmaß zu sprechen, wäre nicht die überraschende Wende ganz am Schluss, die das Buch einzigartig macht. Well played, Mr. Klementovic!



Wenn der Nebel schweigt

von Roman Klementovic

erschienen bei GMEINER-Verlag

Paperback 345 Seiten, 18,50€



