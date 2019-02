Stahlzeit | Eine Rammstein Tribute Show

Rammstein-Konzerte sind berühmt für ihre pyrotechnischen Effekte und Einlagen. StahlZeit, die bekannteste und erfolgreichste Coverband von Rammstein, will (und wollte) ihrem Vorbild um nichts nachstehen und kam entsprechend gerüstet nach Wien. Doch auch nach zwei Begehungen durch die Behörde hatte man noch immer Bauchweh, was die Sicherheit anbelangte, und man ließ nur eine "kleine" Show zu. Der Gig entpuppte sich dennoch als heißes Highlight. "Nächstes Mal bringt jeder noch zwei Freunde mit und wir die große Show", meinte Frontman Helfried "Heli" Reißenweber. Eine Aufforderung und Versprechen zu gleich für einen zukünftigen Auftritt der deutschen Band - vervollständigt durch Bora Öksüz (Bass), Thomas Buchberger-Voigt (Drums) Ron Huber (Keyboard/Synths) und den Gitarristen Matthias Sitzmann und Mike Sitzmann- in Wien. Wir haben vor auch dann dabei zu sein. Bis es so weit ist, gibt es diese Bilderstrecke.