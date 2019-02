Kiss vs AC/DC - Teil 2 - Kiss Forever Band

Die Kiss Forever Band und die Thunderballs spielten die Songs der originalen Bands phänomenal gut, die Bühnenshow war authentisch, wie wir sie kennen und die Kostüme standen den Originalen um nichts nach. Zoltán Váry a.k.a. Starchild (Paul Stanley), Pocky The Demon (Gene Simmons), "Space Ace" Zoltán Maróthy (Ace Frehley) and "Catman" Tobola Csaba (Peter Criss) treten seit 24 Jahren und mehr als 1000 Konzerten als Tribute Band von KISS auf und verstanden es einmal mehr dem Publikum eine entsprechende Show zu bieten. Auf der Bühne sind sie Routiniers, die das Repetoire an Kiss-Songs mit der dazugehörigen Portion an Drama, Show und Hingabe zum Besten geben. Die Halle in der ((szene)) Wien war randvoll mit einem begeisterten Publikum. Die ungarischen Rocker schürten an diesem Abend die Vorfreude auf das KISS-Konzert im Frühling und machten natürlich Appetit auf mehr. Bis dahin gibt es diese Bilderstrecke zum Einstimmen.