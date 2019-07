Am Tag nach dem Clam Rock gab es für alle, die wieder einigermaßen fit waren, noch eine Möglichkeit ihre Standfestigkeit gegenüber den sommerlichen Temperaturen auf die Probe zu stellen. Es mag für manche Besucher ein Trost gewesen sein, dass sie sich bei Bedarf in den Schatten stellen konnten. Dieser Luxus war den auftretenden Bands nicht gegeben. Doch selbst im gleißenden Sonnenschein schwächelte keiner der Protagonisten, weder musikalisch noch was den körperlichen Einsatz anbelangte.

Kurz nach Mittag startete das Musikprogramm sanft mit groovigen Soul gemixt mit Rock von Mario Stern's Soul *H*.

Richtig Stimmung machten dann die Schweden von The Nightflight Orchestra mit Disco und Classic Rock. Sänger Björn Strid gab alles um als "Flugkapitän" das Publikum die Hitze vergessen zu lassen. Die Band selbst hatte auf der Bühne einen Tisch mit Getränken, ganz in der Nähe von den als Flugbegleiterinnen auftretenden Background-Tänzerinnen, welche die Getränke selbstverständlich stilsicher servierten. Vor dem Abschlusssong rief Björn Strid zur Bildung eines Conga-Trains (Polonaise) auf. Er ernannte eine Besucherin zum Captain und versprach augenzwinkernd der Tanz würde Abkühlung durch den Fahrtwind bringen. Wohl mehr wegen der sehr guten Stimmung, als wegen des Glauben der Plan funktioniert, fanden sich viele Teilnehmer zusammen und Menschenzug, der sich minutenlang vor der Bühne auf- und abschlängelte, bildete sich.

In jeder Hinsicht heiß ging es weiter mit flottem Progressiv-Rock von Richie Kotzen. Einige furiose Jam-Sessions waren auch mit dabei und begeisterten das Publikum.

Ebenso mitreißend und zusätzlich noch mit extravaganten Outfits punkteten Mother's Finest. Ihr mit viel Ausdruck vorgetragener Soul-Rock lieferte einen weiteren musikalischen Höhepunkt dieses Tages.

Die Zeit verging rasend schnell und schon war es mit Foreigner Zeit für die (erste) Vorband für ZZ Top. Wobei die Bezeichnung als "Support", aufgrund ihres hochkarätigen Auftritts, eigentlich fast nicht gerecht ist. Mit großer Bühnenpräsenz ließen sie ein Feuerwerk an Hits los, das alle begeisterte. Darunter fanden sich z.B. "Cold As Ice," "Jukebox Hero" und "I Want To Know What Love Is".

Damit hätte der Tag schon enden können, doch es ging noch mehr. Pünktlich um 22:00 Uhr betraten die Granden des Blues-Rocks, ZZ Top die Bühne.

Minimalistisch bei der Show, virtuos in der Performance und unverwechselbar im Sound. Nach ihrem ersten Besuch auf der Burg 2013, begeisterten die Texaner so auch dieses Jahr wieder das Publikum. Einige der Hits aus ihrer 50 Jährigen Geschichte, die diesen Abend auf der Setlist standen, waren etwa: "La Grange", "Sharped Dressed Man", "Gimme All You Lovin", "Legs" und ihr "Cover von Jailhouse Rock".