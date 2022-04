YesWeCare - Kundgebung

Die grausame Krieg in der Ukraine und die Flucht vieler Menschen lässt niemand kalt. Aus diesem Grund haben sich hochklassige Künstler*innen der österreichischen Kunst- und Kulturszene – unter Leitung des Musikers C. Freude– mit der #YesWeCare-Bewegung zusammengeschlossen. Redner*nnen, Musiker*nnen, NGOs etc. versammelten sich am 27. März ab 13:00 Uhr am Wiener Heldenplatz, um ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. Mit dabei waren Wanda, Tom Neuwirth a.k.a Conchita, Folkshilfs, Edmund, Denys Dragan, Ina Regen, Cari Cari, Buntspecht, Sharktank, Lemo, Maschek, Oska, C. Freude, Garish, Verifiziert, Kerosin95, Lou Asril, Filiah und Strandhase. Bundespräsident Van der Bellen und Vertreter der Veranstalter und Hilfsorganisationen waren ebenfalls vor Ort und richteten eine Friedensbotschaft, Appelle und Danksagungen an die zahlreichen Besucher*nnen. Von Wolodymyr Selenskyj (Präsident der Ukraine) gab es sogar eine Videobotschaft, die auf mehreren Kundgebungen gleichzeitig ausgestrahlt wurde.